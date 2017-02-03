LG G6'nın Gerçek Fotoğrafı Sızdırıldı

LG G6, MWC 2017'de tanıtılmayacak belki ama ihtimalleri her zaman ön planda tutmak zorundayız. En azından LG'nin bu fuarı iyi değerlendirmesini bekliyoruz. Eğer telefona bakmak istiyorsanız da endişelenmeyin, çünkü geçtiğimiz günlerde sızdırılan bir fotoğraf Business Insider'a gönderildi ve telefonun gerçekte neye benzediğine dair artık bir fikrimiz var.

Sızdırılan bu fotoğraf, kendisinden önce sızdırılan fotoğraf veya çizimlerle aynı çizgide görünüyor. Ancak telefonun arka tarafını kaplayan bir elin varlığı göz önüne alındığında, tüm ayrıntıları öğrenmek zor. Az önce ifade ettiğimiz gibi, telefon daha önce sızdırılanlara çok benziyor. Ayrıca, LG'nin arka tarafta çift kamera olacağını doğrulayan demeçlerini de unutmamak lazım. Dolayısıyla fotoğrafın gerçek olma ihtimali de var. Buyrun, siz de bakın:

Görünüşe göre, parmak izi algılayıcısı telefonun arkasında kalmaya devam edecek. Bu nedenle ekranın altında bazı optik/ultrasonik parmak izi algılayıcıları umuyorsanız hayal kırıklığına uğrayacaksınız. Ayrıca, şık tasarımı temel alan LG, LG G5 ile piyasaya sunduğu modüler sistemi de yok etmeye karar verdiğini doğruluyor.

Geçmişte ilginç bir söylenti çıkmış ve LG G6'nın farklı pazarlarda farklı özelliklerle yer alacağı bildirilmişti. Örneğin, Kore için LG G6'nın akıllı ödeme sistemine sahip olacağı, dünyanın geri kalanında ise kablosuz şarj özelliğinin geleceği konuşuluyordu. Bu ne kadar doğru olur henüz bilmiyoruz, umarız 26 Şubat tarihinde LG bizi bu konuda aydınlatır.

LG G6'nın Basın Fotoğrafı Sızdırıldı

LG G6 En Çok Sevilen Özelliğinden Vazgeçiyor