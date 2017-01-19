LG G6'nın Konsept Tasarımı Samsung Galaxy 8'i Çok Üzecekmiş Gibi Duruyor

2017'de Samsung tüm dikkatini ezeli rakibi Apple iPhone cihazlara yönlendirdi. Bunun önemli sebebi Apple'ın 10'cu yılı dolayısıyla yapabileceği geliştirmelerle rekabet edebilecek bir telefon üretmeye odaklanmasıydı. Ancak komşu dükkan LG'de olanlar da Samsung'un canını çok sıkacak gibi görünüyor.

LG G6'nın şimdiye kadar sızdırılan özelliklerini bir araya toplayan bir konsept tasarım bugün internete sızdırıldı. Görünen o ki, Samsung'un rekabet etmesi gereken bir de hemşerisi var. Daha önce Tamindir sayfalarında da okuduğunuz gibi, Güney Koreli üreticinin merakla beklenen yeni telefonu LG G6 hakkında yeni bilgiler yayınlamıştık.

LG G6 teknik özellikleri

Snapdragon 835 işlemcisini kullanması beklenen LG G6’nın 4K çözünürlüğüne sahip bir ekranı olacağına kesin gözüyle bakılıyor. LG G6 geliştirilmiş performansı ile birlikte 1 GB'a yakın hızda veri aktarımı yapabilecek. Bu özelliklerin dışında yüksek depolama alanı ve uzun ömürlü pil de LG G6 ile birlikte kullanıcıların karşısına çıkacak. LG G6'da bizi yüksek çözünürlükte kayıt yapabilen bir kamera da bekliyor olacak.

Tasarım olarak daha küçük gövde üzerine yerleştirilen büyük ekranı olacağı söylenen LG G6, bu özelliği ile ufak gövdeli büyük bir telefon olacak. Ayrıca su geçirmeyeceği de gelen bilgiler arasında.18:9 oranlı 5.7 inçlik QHD ekrana sahip olacağı söylenen LG G6, 128 GB dahili depolama alanı ve 6GB RAM taşırken 2TB'a kadar harici bellekle de desteklenebilecek.

Bu bilgileri bir araya getiren bir tasarım gurubu aşağıdaki konsept LG G6 çizimlerini internette yayınladı.

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