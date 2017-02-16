LG G6'nın Yeni Kullanıcı Arayüzü ile Tanışın

LG'nin yeni amiral gemisi telefonu olan G6, çok yakında karşımıza çıkacak. LG G6 duyurulduğu zaman ise yeni bir kullanıcı arayüzü ile karşılaşacağız. Geçtiğimiz gün yeni bir video yayınlayan LG, MWC 2017 için hazırlıklarını bitirmiş görünüyor.

UX 6.0 olarak adlandırılan yeni kullanıcı arayüzü, cihazın 5.7 inç ekranda 18:9 en-boy oranı ile fotoğraf çekimi yapmasını ve iki görüntüyü aynı anda yan yana gösteren yeni bir Kare kamera modunu getiriyor. Google'ın Android işletim sisteminde yapılan yeni arayüz, kullanıcıların en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarında popüler bir format olan 1:1 modunda çekim yapmalarına ve çoklu işlemleri de destekleyecek.

Aşağıdan LG'nin yayınladığı yeni kullanıcı arayüzü videosunu izleyebilirsiniz:

LG G6 amiral gemisi telefon, 26 Şubat tarihinde Mobile World Congress (MWC) 2017'de tanıtılacak. Yeni arayüz ise, şirketin yeni vizyonu için özel olarak tasarlanmış. LG, telefonu tek elle kullanılabilme imkanı sağlayacaklarını ifade etti.

Yeni amiral gemisinin su geçirmezlik özelliğinin de (ki IP68 olduğunu söyleniyor) olması bekleniyor. LG, daha önce hiç su geçirmez bir akıllı telefon yapmadığından bu özelliği görmek ilginç olacak. Ayrıca, LG G6 modüler tasarımdan vazgeçildiği için çıkarılabilir bir batarya olmayacak.

LG hayranlarını buraya alalım, sizce yeni arayüz nasıl olmuş?

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