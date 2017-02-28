LG, HTC Vive'a Rakip Olacak Bir Steam Sanal Gerçeklik Sistemi Geliştiriyor

Steam oyun platformunun sahibi olan Valve, bu hafta düzenlenecek GDC etkinliğinde akıllı telefonlarıyla yakından tanıdığımız Güney Kore merkezli LG firmasının yeni bir sanal gerçeklik seti tanıtacağını duyurdu. Duyurunun LG yerine Valve tarafından yapılmış olması da bir hayli ilginç. Normalde LG bu tür fırsatları iyi değerlendirir ve kendi ürünlerini büyük bitçeli reklam kampanyalarıyla birlikte duyurur. Fakat bu sefer firma biraz daha mütevazi hareket etmeyi tercih etmiş.

Valve tarafından paylaşılan bilgilere göre LG, HTC Vive ve Oculus Rift gibi SteamVR uyumluluğuna sahip sanal gerçeklik setinin sunumunu yapacak. Bu da bu sanal gerçeklik sisteminin Steam oyunlarıyla uyumlu olarak çalışacağı anlamına geliyor. Sanal gerçeklik piyasasının mevcut durumuna baktığımızda HTC Vive'ın geliştiriciler tarafından daha çok tercih edildiğini ve sanal gerçeklik oyunlarının büyük bölümünün HTC Vive destekli olduğunu görebiliyoruz. LG, bu pazarda HTC'den pay koparmaya çalışacak.

Tanıtılacak yeni LG sanal gerçeklik setinin prototip aşamasında olduğu bildiriliyor, bu nedenle fiyatı, özellikleri ve sistem gereksinimleri gibi bilgilerin gelecekte paylaşılması bekleniyor.

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