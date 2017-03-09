LG K10 Türkiye'de Satışa Çıkıyor! İşte Özellikleri ve Fiyatı

LG'nin CES 2017 fuarında tanıttığı yeni orta segment akıllı telefonu LG K10, Turkcell mağazalarında 10 Mart 2017 (yarın) tarihinden itibaren satışa sunuluyor. K Serisi telefonlarının üst modeli olan K10’u Türkiye’deki kullanıcılarla 10 Mart tarihinden itibaren buluşturacak şirket, görüntü kalitesi ve sağlamlığı ön plana çıkararak rakiplerinin bir adım önüne geçmeyi planlıyor. İşte LG K10 özellikleri ve fiyatı:

Dayanıklı ve işlevsel özellikleri ile LG K10, fiyat bakımından da ekonomik bir ürün olarak öne çıkıyor. Buna daha sonra değineceğiz, fakat önce LG K10 özelliklerine bakalım. LG K10, 5.3 inç HD hücre içi dokunmatik ekranıyla iç ve dış mekanlarda kusursuz bir görüntü deneyimi sunuyor. Ayrıca selfie objektife sahip 120 derece geniş açılı 5MP ön kamera ile LG'nin amiral gemisi G serisi cihazlarında da kullanılan 13 MP arka kamerası kusursuz şekilde birbirini tamamlıyor. LG K10 özellikleri, bu kategorideki diğer akıllı telefonlarda bulunmayan gelişmiş özelliklerine baktığımızda ise 7.9 mm kalınlıkta ince ve oldukça sağlam metalik U-çerçeve ile 2.5D kavisli tasarımı da oldukça dikkat çekiyor. LG K10 özellikleri hakkında ayrıntılı bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz:

LG K10 Özellikleri

İşlemci: Sekiz çekirdekli MT6750 1.5 GHz

Ekran: 5.3 inç Hücre İçi Dokunmatik (1280x720/277ppi)

Hafıza: 2GB LPDDR3 RAM / 16 GB eMMC ROM / 2 TB’a kadar microSD desteği)

Kamera: Ön 5MP (Geniş) / Arka 13MP (Standart)

Pil: 2,800mAh (Çıkarılabilir)

İşletim Sistemi: Android 7.0 Nougat

Boyutlar: 148.7 x 75.3 x 7.9mm

Ağırlık: 144g

Ağ: 4.5G / 3G / 2G

Bağlantı: Wi-Fi (802.11 b, g, n) / Bluetooth 4.2 / USB 2.0 Type B

Renk: Siyah / Titan / Gold

LG K10 Fiyatı

LG Electronics Mobil İletişim Satış Müdürü Mehmet Ali Yıldırım, "K Serisi telefonlarımızın en iyisi K10’un tasarımı, ergonomisi ve üstün özellikleriyle kullanıcılarımız tarafından beğenileceğini umuyoruz" dedi. Dayanıklı ve işlevsel özellikleri ile LG K10 fiyatı bakımından da ekonomik bir ürün olarak öne çıkacak. LG K10 fiyatı şu anda Hepsiburada'da 831 TL olarak dikkat çekiyor. Turkcell mağazalarında da bu fiyattan ve çeşitli kampanyalarla satışa sunulmasını bekliyoruz.

Siz LG K10'u nasıl buldunuz?

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