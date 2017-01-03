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LG Nano Hücre Teknolojili Yeni UHD Televizyonlarını Tanıttı

LG Nano Hücre Teknolojili Yeni UHD Televizyonlarını Tanıttı

Dünyanın en büyük görüntü paneli üreticileriden biri olan LG, 4K çöüzünrlük sunan UHD TV ailesinin yeni üyelerini tanıttı. LG'nin bu yeni televizyonlarını önümüzdeki günlerde başlayacak olan CES 2017'de tanıtması ekleniyordu; fakat firma bu tarihi beklemeden televizyonlarını görücüye çıkardı. LG'nin Super UHD TV ailesinin 3. nesili olan yeni televizyonlar sahip oldukları nano hücre teknolojisi ile dikkat çekiyorlar.

LG, bu yeni teknolojiyi geliştirebilmek için Technicolor firmasıyla birlikte çalışmış. Nano hücre teknolojisi temel olarak kullanıcılara en doğru renklerin verilmesini hedefliyor. Bunun için de panelin ürettiği ışığın ihtiyaç duyulmayan ve görüntüyü deforme eden bölümü nano hücreler tarafından emiliyor. Bilindiği üzere LCD ve LED görüntü panelleride görüntü oluşturabilmek için panelin arkasına yerleştirilen küçük lambalar tarafından ışık üretiliyor. Bu ışık LED panellerde bir miktar daha yüksek olmakta. Fakat yüksek dozda parlaklığa sahip olan LED ışıklar yansıma ve uzama nedeniyle istenilen rengin elde edilmesini güçleştirebiliyor. İşte nano hücreler sayesinde denge sağlanabiliyor.

LG'nin yeni televizyonları oldukça sade tasarımlara sahipler:

LG Nano Hücre Teknolojili Yeni UHD Televizyonlarını Tanıttı

Görüleceği üzere televizyonun çerçevesi çok ince şekilde tasarlanmış. LCD ve LED televizyonlarda dikkat edilen bu özellik izleyicilerin görüntüye odaklanmasını kolaylaştırıyor. Yeni televizyonlar HDR gibi özelliklere ev sahipliği yaparken en son webOS Smart TV platformunu kullanıyorlar. Bu televizyonların fiyatları henüz açıklanmış değil; bu nedenle detaylar için CES 2017'i beklemek gerekecek.

CES 2017'de Bizleri Neler Bekliyor?

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Yazar: - 03.01.2017

LG Nano Hücre Teknolojili Yeni UHD Televizyonlarını Tanıttı İçin Yorum Yaz

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