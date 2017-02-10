LG, Taklit Kulaklık Üreticilerinden 168 Milyon Dolar Kazandı

Her geçen gün artan patent davası haberlerine bir yenisi LG cephesinden geldi. Geçen sene taklit ürünlerine karşı 200 milyon dolarlık dava açan teknoloji şirketinin, mahkeme sonucu belli oldu. 'Boyna dolanan kulaklık' tasarımının patenti kapsamında açılan dava sonucu, LG 168 milyon dolar kazandı.

LG Electronics, 2016'da konuyla ilgili PDF halinde bir açıklama yayınladı. Her ne kadar geçtiğimiz sene sahte ürün ticaretinde ikinciliğe oturan ülkemiz insanı bu açıklamayı ciddiye almayacak olsa da, teknoloji firması bu taklit ürünler pazarından alışveriş yapanların, aldıkları tüm mikrofonlu kulaklıklık setleri üreticileri tarafından "aldatılmış" olduğunu iddia etti.

Kulaklık pazarının devlerinden olan LG, tüm bunlara karşı dava önlemlerinin de artacağını savunuyor. Firma açıklamasında, sahte ürün yapmak ve satmak isteyenlere, kendilerini ciddi yasal yaptırımlara hazırlamalarını tavsiye etti. Anlaşılan o ki, ünlü teknoloji firması içinde bulunduğu pazar rekabetinde sahte ürünlerle daha fazla uğraşmak istemiyor.

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