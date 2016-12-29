LG TONE Studio Kablosuz Kulaklığını Boynunuza Doluyorsunuz

Tanıttığı yenilikçi ürünleriyle kullanıcılarını mutlu etmeye çalışan akıllı telefon üreticisi LG, rahat bir şekilde müzik dinlemenin önünü açan yeni LG TONE Studio kablosuz kulaklıklarını duyurdu.

Kullanıcıların rahat bir şekilde müzik dinlemesini amaçlayan LG, at nalına benzeyen yeni kablosuz kulaklığı LG TONE Studio, yenilikçi bir tasarım ile karşımıza çıkıyor. Yeni kulaklık, sahip olduğu özelliklerle de göz dolduruyor. Kulağa hiçbir aparat yerkleştirmeden rahat bir şekilde müzik dinleyebilmenin önünü açan LG TONE Studio, Apple'ın yeni sunduğu AirPods kulaklıkları gibi kaybolma riski de taşımıyor.

Üst tarafında iki uzun menzilli, alt tarafında da iki titreşimli hoparlör barındıran LG TONE Studio, sahip olduğu dört ses çıkış noktasıyla 3D surround sound deneyimi sunuyor. Söz konusu deneyim film izlerken, oyun oynarken ya da müzik dinlerken kalitesini belli ediyor. Tasarım olarak at nalını andıran yeni kulaklık, DTS'de yer alan çevre uzmanlarıyla birlikte tasarlanmış, bu nedenle LG TONE Studio'daki ses kalitesi oldukça iddialı. Ayrıca kulaklıkta sesi mümkün olduğunca doğru bir şekilde yayan Hi-Fi DAC özelliği de var.

LG TONE Studio'nun ne zaman piyasaya çıkacağı ve kaç paraya satılacağı şu an bilinmiyor. Yeni kulaklığın CES 2017'de tanıtılması ve bu sorunun da o tarihta cevap bulması bekleniyor.

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