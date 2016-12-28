LG, Uçan Hoparlörleri ile Kulaklarınızın Pasını Silecek

Eğer gelecekten gelen bir teknoloji arıyorsanız LG bu teknolojiyi ayağınıza getirdi. LG PJ9 adlı uçan hoparlör bilim kurgu filmlerindeki sahneleri evlerimize taşıyacak. Eğer akıllı telefonlarınızdan veya tabletlerinizden müzik açarak sesi hoparlörlerinize vermek istiyorsanız bir kablosuz hoparlör arayışlarına giriyorsunuz. Piyasada birçok farklı Bluetooh hoparlör modeli bulunabiliyor. Fakat LG PJ9 onu aynı teknolojiyi kullanan hoparlörlerden ciddi derecede farklı kılacak bir özelliğe sahip; havada asılı kalabiliyor.

Önümüzdeki günlerde başlayayacak CES 2017'de geliştirdiği yeni teknolojilerini tanıtmaya hazırlanan LG, etkinlik öncesine LG PJ9'nin görüntülerini paylaştı. Bu havada asılı kalarak çalışabilen hoparlörü Bluetooh üzerinden aynı anda 2 cihazla eşleştirebiliyorsunuz. Cihaz 360 derecelik çok yönlü ses yayını yaparken IPX7 sertifikasıyla suya ve toza dayanıklılığını belgeliyor. Yani bu hoparlörleri evinizin dışında bahçenizde de kullanabiliyorsunuz.

LG PJ9'nin havada durmasını sağlayan teknoloji elektromıknatıslara dayanıyor. Hoparlörün subwoofer olarak da görev yapan masa ünitesi üzerine yerleştirilmiş elektromıknatıslar sayesinde LG PJ9 bir uzay aracı gibi havada süzülebiliyor. 10 saatlik kullanım ömrü sunan hoparlörün kendi kendini şarj edebiliyor oluşu ise güzel düşünülmüş bir özellik. Şarjı azaldığında alçalan hoparlör masaüstü ünitesine yavaşça oturuyor ve kendi kendini şarj etmeye başlıyor.

LG PJ9'un ne zaman çıkacağı ve fiyatının ne olacağı hakkında henüz bir bilgi paylaşılmış dğeil. Detayların CES 2017'de belli olması büyük bir ihtimal.

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