LG V30 Özellikleri Sızdırıldı

LG, bu ay Barcelona'daki Mobile World Congress (MWC) 2017'de yeni bir akıllı telefon duyuracak ve şirket uzun süredir gözleri LG G6'da tutuyordu. Bizler LG G6 ile ilgilenirken LG V30 hakkında da bilgiler gelmeye devam ediyor. Yeni söylentilere göre LG V30, Snapdragon 835 işlemciye ve 6 GB RAM'e sahip olacak.

Çin'in sosyal medyası Weibo'da paylaşılan bilgilere göre LG V30, Qualcomm Snapdragon 835 işlemciye sahip olacak ve içerisinde 6 GB RAM bulunduracak. LG'nin önümüzdeki günlerde tanıtması beklenen LG G6'da ise Snadragon 821 olması bekleniyor.

Sonuç olarak, LG G6 bu yılın ilerleyen aylarında, muhtemelen Mayıs ya da Haziran ayında piyasaya sürülecek. LG V30'da büyük ihtimalle Qualcomm işlemci kullanılan son LG telefonu olacak. Diğer yandan son yıllarda çıkan haberlerde, LG'nin amiral gemisi serisini G serisinden V serisine çekeceği belirtiliyor.

V30'da İkincil Ekran Olmayabilir

Daha önce LG V30'un ikinci ekranıyla ilgili bazı bilgiler paylaşmıştık ama bu konuyla ilgili de yeni bilgiler geldi. Sızdırılan bilgilere göre, LG V30'da ikincil ekran olmayabilir. Geçen yıl yapılan analizlerde, ikincil ekranın efektif çalışmadığı belirtiliyor ve bu yüzden V30'da olmayacağı söyleniyor. Ayrıca, V30'da dışarıdan gelebilecek gürültüleri yüzde 50 daha fazla engelleyecek Quad-DAC özelliğinin daha geliştirilmiş hali ve arka tarafta ve ön tarafta çift kamera kurulumu olabilir.

Sizin LG V30'da hangi özelliklerin olmasını bekliyorsunuz?

LG V30'da Çift Ekran Olmayacağı İddia Edildi