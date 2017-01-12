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LG ve Samsung'un Bükülebilir Telefonları Bu Sene Çıkarabilir

bükülebilir ekranlı telefon

Güney Kore'nin saygın haber merkezlerinden bir tanesi olan The Kore Herald, LG ve Samsung'un bu sene içerisinde şirket başında 100,000 bükülebilir ekranlı telefon üreteceklerini yazdı. 

Yıllardır sürekli konspet çalışmalarını ve patent başvurularını gördüğümüz bükülebilir ekranlar ve bu ekranlara sahip olan akıllı telefonlar, sonunda gerçeğe dönüşmek üzere. The Korea Herald'ın hazırladığı haber doğru çıkarsa, Güney Kore'nin en büyük iki telefon üreticisi LG ve Samsung, 2017 içerisinde toplamda 200,000 adet bükülebilir ekranlı telefon üretmiş olacaklar. 

Daha önce katlanabilir telefon için onlarca patent başvurusu yapan Samsung'un, 2017 içerisinde bu teknolojiyi kullanan 100,000 adet telefon ve tablet üreteceği düşünülüyor. Fakat Samsung'un hala bu sene içerisinde bu teknoloji ile mobil cihaz üretmenin doğru olup olmadığını ya da pazarlama açısından en iyi zamanlama olup olmadığını sorguladığı da yine haberde kendine yer bulanlar arasında. Note 7 faciasından sonra hızlı bir giriş yapmak isteyen Samsung, yeteri kadar ilgi çekici bir ürün ürettiklerini düşünürse, cihazları piyasaya sürecek.

LG'nin de yine 100,000 adet katlanabilir telefon üretmesi ve bunları piyasaya süreceği konuşuluyor. Muhtemelen 2-3 yıldır bu teknoloji üzerinde mesai harcayan şirket, artık bunu müşterileriyle buluşturmaya hazır olduğu söyleniyor. LG'nin ekran ürettiği Huawei ve Apple gibi şirketlerin de bu teknolojinin yayınlanmasından sonra kendileri için benzer telefonlar üretebilme şansları da bulunuyor. Tüm bunlarla birlitke daha önce Samsung tarafından yayınlanmış küçük reklamı da izlemeden geçmeyin:

Samsung Yeni Bir Katlanıp Bükülebilen Akıllı Telefon Patenti Aldı

Bükülebilir Ekranlı Samsung Galaxy X 2017'de Gelebilir

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Yazar: - 12.01.2017

LG ve Samsung'un Bükülebilir Telefonları Bu Sene Çıkarabilir İçin Yorum Yaz

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