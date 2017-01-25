LG ve Sony Artık 3D Televizyon Üretmeyecekler

Görüntü teknolojilerinin 2 önde gelen ismi olan LG ve Sony, bundan böyle 3D TV üretmeyeceklerini açıkladılar. TV üreticilerinde en önemli iki ismin piyasaya artık 3D TV üretmiyor olması, bu teknolojinin sadece sinema salonlarında izlenebileceği anlamına gelebilir.

2017 üretim planlarında 3D televizyonların olmadığını açıklayan 2 dev üretici, bu kararlarında aslında yalnız da sayılmazlar. Asya'nın diğer büyük TV üreticilerinden olan Vizio, Sharp ve TCL'de aynı kararı almış bulunuyorlar.

3D televizyonlardaki satış patlaması 2010 yılında, Avatar filminin başarısından sonra yaşanmıştı. 2014 yılından sonra bu yükseliş durmuş ve üreticiler Smart TV, 4K, HDR gibi teknolojilere yönelerek 3D teknolojisinden uzaklaşmaya başlamışlardı.

3D Teknolojisi Yerine Ne Gelecek?

Artık VR (sanal gerçeklik), AR (artırılmış gerçeklik) gibi yeni görüntü teknolojilerinin hızla 3D'nin yerini alacağı kaçınılmaz gibi görünüyor.

3D Teknolojisinden Neden Vazgeçiliyor?

İlk sebep yeterince içerik olmaması. Büyük spor kanalları nın (DirectTV ve ESPN) yayın desteğini kesmesi büyük bir etken.

nın (DirectTV ve ESPN) yayın desteğini kesmesi büyük bir etken. İkinci olarak 3D gözlüklerin çabuk aşınması ve kaybolup durmaları.

Kaliteli bir 2D HDR TV'nin görüntü kalitesi 3D TV'lerden daha kaliteli.

3D TV'lerin kalibrasyon sıkıntıları performansı etkiliyor. Net ve kaliteli görüntü alabilmek için pozisyonunuzu sabitlemeniz gerekiyor, TV'ye olan mesafeniz ve bakış açınız çok sıkıcı sonuçlar doğurabiliyor.

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