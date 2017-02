LG Watch Sport'un Tasarımı Sızdı

Twitter kullanıcısı Evan Blass yine rahat durmadı ve yakın zaman sonra resmi olarak duyurulacak LG Watch Sport'un ilk yüksek çözünürlüklü fotoğraflarını Twitter adresi üzerinden paylaştı.

8 Şubat yani bugün itibarıyla duyurulacağı açıklanan saat, resmi olarak tanıtılmadan önce Evan Blass tarafından Twitter'da ortaya çıkarıldı. Saate dair ilk yüksek çözünürlüklü görselleri paylaşan Blass, teknik özelliklerine dair kimi özellikleri de açıklamaktan geri durmadı.

Üzerinde bulunan üç tuş ile kontrol edilecek olan saatin güç düğmesi, hem açma kapamaya hem de menüler arasında gezinmeye imkan vereceği daha önce ortaya çıkmıştı. 349 dolarlık bir fiyata sahip olması beklenen saate dair ayrıntılı bilgiler ise daha önce sızdırılan kullanma kılavuzu aracılığıyla ulaşabilir duruma da gelmişti.

Metalik bir gövde ve kauçuk kayışlarla tasarlanan LG Watch Sport (LG-W280A), 480×480 çözünürlüğe sahip 1,38 inçlik bir ekrana sahip olacak. 768MB RAM kullanacak olan saat, 4GB depolama alanı ve 430mAh batarya kapasitesi de taşıyacak. Akıllı saat, NFC ile ödeme yapma, LTE ve Google Asistan gibi özellikleri de bünyesinde barındıracak. LTE özelliği sayesinde saat üzerinden telefonunuza gereksinim duymadan arama yapmanız da mümün olacak.

I think my work here is finally done. Happy timekeeping, all. pic.twitter.com/WOywzOpUHt