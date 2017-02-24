LG X Power 2 resmen tanıtıldı. LG, MWC'nin gelmesini beklemek istemedi ve bir başka orta sınıf Android akıllı telefonu LG X Power 2'yi kullanıcıların beğenisine sunduğunu açıkladı. Yeni orta segment akıllı cihaz, 27 Şubat-2 Mart tarihleri ​​arasında düzenlenecek olan MWC 2017'de sergilenecek. İşte LG X Power 2 özellikleri, çıkış tarihi ve fiyatı:

LG X Power 2'yi diğer orta menzilli akıllı telefonlardan ayıran şey, 15 saate kadar video oynatma, 18 saate kadar internette gezinme veya 14 saatlik navigasyon özelliğinin olması. Bunu sağlayan şey ise LG X Power 2'nin 4.500 mAh'lik büyük bataryası diyebilirim. Taşınabilir olmayan bu batarya, kullanıcıların uzun süreli telefon kullanmalarına yardımcı olacak. LG, yeni akıllı telefonunun hızlı şarj teknolojisini içerdiğini ve bir saatlik şarjın yüzde 50 batarya gücü sağlayacağını açıkladı.

LG X Power 2 Özellikleri

LG X Power özellikleri söz konusu olduğunda ilk olarak Android 7.0 Nougat işletim sistemiyle kutudan çıktığını belirtelim. Ayrıca, Wi-Fi, Bluetooth 4.2, 3.5 mm ses çıkışı ve USB 2.0 gibi çoklu bağlantı seçeneklerini içerisinde barındırıyor.

Donanım açısından LG X Power 2 özellikleri, 1.5 Ghz hızında sekiz çekirdekli bir işlemci, 1.5 GB ya da 2 GB RAM ve 16 GB dahili depolama alanından oluşuyor. Telefonun depolama alanının 2 TB'a kadar genişletilebildiğini de söylemeden geçmeyelim. Bunun ne kadar etkileyici olduğuna siz karar verin.

LG X Power 2 ekranına bakıldığında da, HD (720p) çözünürlüğü destekleyen 5.5 inçlik bir ekranı olduğunu görüyoruz. Arka tarafında bir adet 13 megapiksellik kamera, ön tarafında da 5 megapiksellik bir selfie kamerası bulunuyor.

LG Electronics Mobil İletişim Bölümü Başkanı Juno Cho, "LG X Power 2, LG'nin tüm akıllı telefon ürün grubunda en güçlü batarya kapasitesine sahip. Böylece kullanıcılar, şarj etme endişesi olmadan geniş ekranda multimedya keyfini çıkarabiliyorlar" dedi.

LG X Power 2 Çıkış Tarihi ve Fiyatı

LG X Power 2, siyah titan, parlak titan, parlak altın ve parlak mavi renk seçenekleriyle satışa sunulacak. LG X Power 2 çıkış tarihi hakkında kesin bir tarih olmasa da, Mart ayında ilk olarak Latin Amerika'ya gidecek, ancak kısa süre sonra Amerika, Asya, Avrupa ve diğer bölgelerdeki önemli pazarlara ulaşacak. LG X Power 2 fiyatı için de henüz bir bilgi paylaşılmadı.

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