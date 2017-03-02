LG'den SteamVR Tabanlı Yeni Sanal Gerçeklik Gözlüğü

LG, Oculus Rift ve HTC Vive gibi iki büyük rakibine meydan okuyor. Şirket, Valve ile birlikte çalışarak hazırladığı SteamVR destekli yeni sanal gerçeklik başlığını, Oyun Geliştiricileri Konferansı sırasında duyurdu.

Valve ve LG'nin birlikte geliştirdikleri bu sanal gerçeklik gözlüğünün, oldukça sınırlı sayıda hazırlandığı söyleniyor.. Sadece belirli geliştiricilere gönderilmek için hazırlanan bu başlığın henüz özel bir adı dahi yok. Yine de geliştirilen bu ilk konsept tasarımlarla birlikte, bu yılın sonunda başlığın bir ada sahip olacağı ve belki de çıkışı için tam tarih verilebileceği de belirtildi.

LG'nin başlığı da Vive gibi, çalıştırmak için ayrı bir ekran kartına sahip üst düzey bir PC ihtiyaç duyuyor. Ancak LG'nin prototipi, Vive'den farklı olarak, geliştiricilerin gerçek ve sanal dünyalar arasında hızlı bir şekilde geçiş yapmalarını sağlayan, bazı kodlama farklılıkları ile geliyor. Henüz prototip aşamasında olduğu için başlığın tam performansının bilinmediğinin de altı çiziliyor.

3.6-inch ekranları bulunan cihaz, 1440 x 1280 çözünürlüğünde görüntü sunuyor. 90Hz yenileme hızı da sunan başlık, 110 derecelik görüş açısıyla da dikkat çekiyor. Bir kontrolör de içeren başlık, oyunlar için de umut vaat ediyor.

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