Librix, okul kütüphanelerini hedef alaraka geliştirilen bir kütüphane otomasyonudur. Pek çok işlevsel özelliğe sahip olan Librix ile kitaplar daha düzenli saklanabiliyor.

Kütüphanelerdeki kitapların kolayca saklanmasını ve bilgilerinin tutulmasını sağlayan Librix, hem kendi kişisel kütüphanenizde hemde ulusal kütüphanelerde kullanılabilecek işlevsel bir programdır. Güçlü özelliklerle karşımıza çıkan Librix, tam anlamıyla bir kütüphanede ihtiyaç duyulan herşeyi karşılıyor. Kitap bilgilerini farklı kategorilerde tutan Librix, uluslararası standartlara da destek sunuyor. Verileri excel tabloları olarak içeri ve dışarı aktarma özelliğine de sahip olan Librix ile işleriniz bir adım daha kolaylaşıyor. Etkinlik takip sistemine de sahip olan otomasyon, görevli personel bilgilerini de tutabiliyor.

Oldukça kolay bir kullanıma sahip olan Librix, hem personelin hemde sizin rahatlıkla kullanabileceğiniz bir programdır. Kitapların olduğu her yerde rahatlıkla kullanılabilecek Librix'i sakın kaçırmayın. İşletmeniz için ve kendiniz için Librix'i tercih edebilirsiniz.

Librix programını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.