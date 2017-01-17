Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir rol yapma oyunu olarak dikkatimizi çeken Light Apprentice, çizgi roman tarzında grafiklere sahip olan hikaye tabanlı bir oyundur. İnsanları koruma görevi üstlendiğiniz oyunda yeni maceralara yol alıyorsunuz.

Savaşlar ve yolsuzluklar sonucu harap olmuş bir gezegende geçen oyunda insanları korumaya çalışıyor ve kahraman olma yolunda ilerliyoruz. Çizgi roman tarzında grafikleri ve hikaye tabanlı bir kurgusu bulunan oyunda eksik parçaları birleştirmeye çalıyoruz. Nate isimli bir kahramanı yönettiğimiz oyunda canavarlarla savaşıyor ve mükemmel bir maceranın içerisine atılıyorsunuz. Oyunda karakterinizi tamamen kişiselleştirebiliyor ve hikayenin nasıl devam edeceğine siz karar veriyorsunuz. Sizin seçimlerinize göre belirlenen hikayede rol alıyor ve mükemmel bir deneyim yaşıyorsunuz. Can sıkıntınızı giderecek bir oyun olan Light Apprentice'ı mutlaka denemelisiniz.

Onlarca farklı karakter, mükemmel oyun deneyimi ve basit oyun mekanikleriyle dikkat çeken Light Apprentice'da eşsiz bir macera sizleri bekliyor. Eğlenceli sesler ve göze hoş gelen grafikleriyle meraklandırıcı bir oyun olan Light Apprentice'ı mutlaka deneyin.

Light Apprentice oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.