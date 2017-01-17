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Light Apprentice
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Light Apprentice

(iOS)
Light Apprentice İndir Hemen İndir

1.48 GB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Light Apprentice
Light Apprentice
Light Apprentice
Light Apprentice
Light Apprentice

Seçimlerinize göre ilerliyor ve maceradan maceraya atlıyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 1 saat önce

Light Apprentice, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz hikaye tabanlı bir rol yapma oyunudur. Çizgi romanı tarzında görsellere sahip olan oyunda seçimlerinize göre ilerliyor ve insanları kurtarmaya çalışıyorsunuz.

Harap olmuş bir gezegende geçen oyunda masum insanları kurtarmaya çalışıyor ve zorluklarla mücadele ediyorsunuz. Hikaye tabanlı bir oyun olan Light Apprentice'da seçimlerinize göre yol alıyor ve kendi sonunuzu kendiniz yaratıyorsunuz. Yolsuzluklar sonucu harap hale gelmiş bir gezegende Nate isimli karakteri kontrol ediyorsunuz. Mükemmel maceraların geçtiği oyunda çizgi roman tarzı grafikler yer alıyor. Can sıkıntınızı giderecek bir oyun olan Light Apprentice'de karakterinizi de topladığınız nesnelerle düzenleyebiliyorsunuz. Oldukça merak uyandırıcı bir oyun olan Light Apprentice'ı mutlaka denemelisiniz.

Farklı karakterlerin yer aldığı oyunda mükemmel bir deneyim yaşıyorsunuz. Farklı mekaniklere de sahip olan oyunda canavarlarla mücadele ediyor ve eğlenceli saatler geçirebiliyorsunuz. Grafikleri ve sesleriyle de kalitesini ortaya koyan Light Apprentice'ı mutlaka indirmelisiniz.

Light Apprentice oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 6.0 ve üzeri
Üretici:
Amazu Media
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