Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz farklı konsepte sahip bir beceri oyunu olarak dikkat çeken Light!, refleksleri test eden bir oyundur. Oyunda ışık toplarını takip ediyor ve yüksek puanlara ulaşmaya çalışıyorsunuz.

Hızlı reaksiyonların gerçekleştiği bir oyun olan Light!, gece karanlığında geçen bir beceri oyunudur. Oyunda ışık toplarını takip ediyor ve onları yakalamaya çalışarak ilerliyor ve yüksek puanlara ulaşmaya çalışıyorsunuz. Basit bir oynanışı bulunan oyunda reflekslerinizi en iyi şekilde kullanmalı ve ışık toplarını yakalamalısınız. Ayrıca oyunda yer alan onlarca engele de dikkat etmeli ve onlara çarpmadan ilerlemeye çalışmalısınız. Farklı oyun modlarının yer aldığı oyunda eğlenceli vakit geçirebiliyorsunuz. Ayrıca oyunu farklı iklim modlarıda da oynayabiliyorsunuz.

Low poly tarzında grafikleriyle de şık bir tasarımı bulunan oyunda gizemli dünyaları keşfediyorsunuz. Ayrıca tamamen internetsiz bir şekilde oynanabilen oyun her an her yerde sizi eğlendirebiliyor. Minimalist tasarımı ve hoş sesleriyle Light! oyunu sizleri bekliyor.

Light! oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.