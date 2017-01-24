?     Geri Bildirim
Light!
TamindirMobilOyunlarBeceriLight! - Android Için Beceri Oyunu

Light!

Light! İndir Hemen İndir

50 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Light!
Light!
Light!
Light!
Light!

Işık hüzmelerini takip edip yüksek puanlara ulaşmaya çalışıyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 2 saat önce

Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz farklı konsepte sahip bir beceri oyunu olarak dikkat çeken Light!, refleksleri test eden bir oyundur. Oyunda ışık toplarını takip ediyor ve yüksek puanlara ulaşmaya çalışıyorsunuz.

Hızlı reaksiyonların gerçekleştiği bir oyun olan Light!, gece karanlığında geçen bir beceri oyunudur. Oyunda ışık toplarını takip ediyor ve onları yakalamaya çalışarak ilerliyor ve yüksek puanlara ulaşmaya çalışıyorsunuz. Basit bir oynanışı bulunan oyunda reflekslerinizi en iyi şekilde kullanmalı ve ışık toplarını yakalamalısınız. Ayrıca oyunda yer alan onlarca engele de dikkat etmeli ve onlara çarpmadan ilerlemeye çalışmalısınız. Farklı oyun modlarının yer aldığı oyunda eğlenceli vakit geçirebiliyorsunuz. Ayrıca oyunu farklı iklim modlarıda da oynayabiliyorsunuz. 

Low poly tarzında grafikleriyle de şık bir tasarımı bulunan oyunda gizemli dünyaları keşfediyorsunuz. Ayrıca tamamen internetsiz bir şekilde oynanabilen oyun her an her yerde sizi eğlendirebiliyor. Minimalist tasarımı ve hoş sesleriyle Light! oyunu sizleri bekliyor.

Light! oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Light! için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.1 ve üzeri
Üretici:
Youzu Stars
Light! QR Kodu Okutarak İndir

Beceri Popülerleri

  1. Temple Run 2
    Temple Run 2Android İçin İlerlemeli Kaçış Oyunu
  2. Şeker Patlatma Oyunu
    Şeker Patlatma OyunuAndroid için Beceri Oyunu
  3. BBTAN
    BBTANAndroid için Beceri Oyunu
  4. Flappy Bird
    Flappy BirdAndroid için Zorlu Beceri Oyunu
  5. slither.io
    slither.ioAndroid için Yılan Oyunu