Light!, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zorlu bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Oyunda reflekslerinizi test edebiliyor ve yüksek puanlara ulaşmaya çalışıyorsunuz.

Oldukça farklı bir konsepti bulunan bir oyun olan Light!, reflekslerinizi test ediyor ve aynı zamanda eğlenceli vakit geçirmenizi sağlıyor. Engellerin arasında ilerleyerek ışık toplarını yakalamanızı gerektiren oyunda yüksek puanlara ulaşmaya çalışıyor ve arkadaşlarınıza meydan okuyabiliyorsunuz. Basit oynanışı, canlı grafikleri ve eğlenceli kurgusuyla Light! bağımlılık yapan bir beceri oyunudur. Farklı oyun modlarının yer aldığı oyunda farklı iklim şartları da sizleri bekliyor. Sürekli olarak yeni yerler keşfetmenizi sağlayan Light! oyununu mutlaka denemelisiniz.

Tasarımsal olarak da göze hoş gelen Light!, eğlenceli sesleri ve minimalist görselleriyle oyuncuları kendine çekmeyi başarıyor. İnternetsiz bir şekilde oynanabilen oyunu metroda, otobüste ve arabada zaman geçirmek için oynayabilirsiniz. Engellerden kaçmalı ve ışık toplarını yakalamalısınız. Bu oyunu sakın kaçırmayın.

Light! oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.