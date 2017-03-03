?     Geri Bildirim
TamindirHaberMobilLINE Kendi Sanal Asistanı Clova'yı Duyurdu

LINE Kendi Sanal Asistanı Clova'yı Duyurdu

clova asistan

Ülkemizde de birçok kişinin tercihi olan mesajlaşma uygulaması LINE, Mobil Dünya Kongresi MWC 2017 sırasında yaptığı sunumla birlikte yeni sanal asistanı Clova'yı duyurdu.

Sanal asistanlar, günümüzde birçok teknoloji şirketinin başlıca ilgi alanlarından biri. Apple-Siri, Google-Google Assistant, Amazon-Alexa, Microsoft-Contana, Samsung-Bixby, SoundCloud-Hound, bu asistanların başlıcaları olarak sayılabilirler. Tüm bu asistanların yanı sıra Uzak Doğu'da çokça kullanılan mesajlaşma uygulaması LINE da kendi asistanı Clova'yı duyurdu. 

Şu anda Clova'nın ne zaman piyasaya sunulacağı konusunda net bir açıklama mevcut değil; ancak LINE, yaz ayları içerisinde yeni asistanının devreye girebileceğini söylüyor. Platform, ilginç bir şekilde kendi dijital asistan platformlarına sahip olmayan iki şirket, Sony ve LG'nin yardımıyla geliştiriliyor.

Clova, haberler, hava durumu, takvim, internet alışverişleri, "karmaşık sorular" ve yüz tanıma gibi birçok sanal asistanın yapabildiklerini yapabiliyor. Kullanılabilirlik konusuna gelince, Clova üçüncü parti uygulamalara ve donanıma açık olacak ve başlangıçta bağımsız bir uygulama olarak piyasaya sürülecek ve "Waves" adı verilen akıllı bir hoparlör sistemine entegre edilmiş şekilde piyasaya sürülecek. 

Sony ve LG'nin bu akıllı asistanın geliştirme sürecine ne denli katkı yaptığı bilinmese de böylesine bir yardımdan sonra Clova'nın bu iki şirketin cihazlarında da kendisine yer bulabileceği konuşmaya başlandı. Bunun doğruluğunu ise ancak bekleyip, öğrenebileceğiz...

İndir19 MB
LINE Android
LINE Android Android İçin Ücretsiz Mesajlaşma Uygulaması

İndir30.4 MB
LINE iOS
LINE iOS iPhone ve iPad için Popüler Mesajlaşma Uygulaması

İndir912 KB
LINE Lite Android
LINE Lite Android Android için LINE Lite Sürümü

Mesajlaşma Uygulaması LINE, Snapchat Benzeri Snow'u Satın Aldı

Editöre Yaz:
Yazar: - 03.03.2017

LINE Kendi Sanal Asistanı Clova'yı Duyurdu İçin Yorum Yaz

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.

SON HABERLER

Cumhurbaşkanı Uyardı: Sosyal Medya Kültürümüzü Kötü Etkiliyor Cumhurbaşkanı Uyardı: Sosyal Medya Kültürümüzü Kötü Etkiliyor 28 yıl aradan sonra İstanbul’da toplanan 3. Milli Kültür Şurası’nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyanın kültürümüze…
İlk Milli Hava Trafik Kontrol Simülatörü: atcTRsim İlk Milli Hava Trafik Kontrol Simülatörü: atcTRsimDevlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ve TÜBİTAK işbirliği ile geliştirilen, HAVELSAN’ın desteğiyle hayata geçen ilk milli hava trafik… İşte, Siber Saldırıları Gerçekleşmeden Haber Veren Siber Füzyon Merkezi İşte, Siber Saldırıları Gerçekleşmeden Haber Veren Siber Füzyon MerkeziSiber saldırıların daha gerçekleşmeden tespit edilmesini sağlayan, "hackersavar" olarak nitelendirilen Siber Füzyon Merkezi basına tanıtıldı.…
Bitcoin, Altından Daha Değerli! Reklama Hiç İhtiyacı Olmayan Tesla, Öğrencilerin Fikirlerini Reklam Yaptı

ÇOK OKUNAN HABERLER

MOBIL HABERLERİ

Tamindir E-Bülten