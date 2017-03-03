LINE Kendi Sanal Asistanı Clova'yı Duyurdu

Ülkemizde de birçok kişinin tercihi olan mesajlaşma uygulaması LINE, Mobil Dünya Kongresi MWC 2017 sırasında yaptığı sunumla birlikte yeni sanal asistanı Clova'yı duyurdu.

Sanal asistanlar, günümüzde birçok teknoloji şirketinin başlıca ilgi alanlarından biri. Apple-Siri, Google-Google Assistant, Amazon-Alexa, Microsoft-Contana, Samsung-Bixby, SoundCloud-Hound, bu asistanların başlıcaları olarak sayılabilirler. Tüm bu asistanların yanı sıra Uzak Doğu'da çokça kullanılan mesajlaşma uygulaması LINE da kendi asistanı Clova'yı duyurdu.

Şu anda Clova'nın ne zaman piyasaya sunulacağı konusunda net bir açıklama mevcut değil; ancak LINE, yaz ayları içerisinde yeni asistanının devreye girebileceğini söylüyor. Platform, ilginç bir şekilde kendi dijital asistan platformlarına sahip olmayan iki şirket, Sony ve LG'nin yardımıyla geliştiriliyor.

Clova, haberler, hava durumu, takvim, internet alışverişleri, "karmaşık sorular" ve yüz tanıma gibi birçok sanal asistanın yapabildiklerini yapabiliyor. Kullanılabilirlik konusuna gelince, Clova üçüncü parti uygulamalara ve donanıma açık olacak ve başlangıçta bağımsız bir uygulama olarak piyasaya sürülecek ve "Waves" adı verilen akıllı bir hoparlör sistemine entegre edilmiş şekilde piyasaya sürülecek.

Sony ve LG'nin bu akıllı asistanın geliştirme sürecine ne denli katkı yaptığı bilinmese de böylesine bir yardımdan sonra Clova'nın bu iki şirketin cihazlarında da kendisine yer bulabileceği konuşmaya başlandı. Bunun doğruluğunu ise ancak bekleyip, öğrenebileceğiz...

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