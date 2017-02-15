Line Maze Puzzles
Farklı zorluktaki labirentleri çözmeye çalışıyorsunuz
Line Maze Puzzles, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir bulmaca oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Labirent çözmeye çalıştığınız oyunda basit ve keyifli bir deneyim yaşıyorsunuz.
Oyuncuları düşünmeye sevk eden bir oyun olarak karşımıza çıkan Line Maze Puzzles, bağımlılık yapıcı kurgusu ve zorlu bölümleriyle karşımıza çıkıyor. Mükemmel bir beyin simülasyonu olarak nitelendirebileceğimiz oyunda zihin egzersizi yapabiliyor ve düşünce gücünüzü tetikleyebiliyorsunuz. Her yaştan bireye hitap eden oyunda labirenti çözmeli ve her kareyi birbiriyle bağlamalısınız. Onlarca farklı çözüme sahip olan oyunda işiniz bir hayli zor diyebilirim. Kolay ve sade bir arayüze sahip olan oyunda farklı zorluk seviyelerinde oyun imkanı da buluyorsunuz. Birbirinden zorlu 1000'den fazla bölüme sahip olan Line Maze Puzzles'ı sakın kaçırmayın.
Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz bir beyin egzersizi olarak dikkat çeken Line Maze Puzzles'ı her zaman oynayabiliyorsunuz. Son derece basit bir oynanışa sahip olan oyunda çok zorlanıyorsunuz. Öte yandan oyunun animasyonlar bakımından 1 adım geride kaldığını söyleyebilirim. Bazı animasyonlar fazla göze çarpabiliyor.
Line Maze Puzzles oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.0 ve üzeri
- Üretici:
- GAMEINDY
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