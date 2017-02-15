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Line Maze Puzzles
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Line Maze Puzzles

(iOS)
Line Maze Puzzles İndir Hemen İndir

102 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Line Maze Puzzles
Line Maze Puzzles
Line Maze Puzzles
Line Maze Puzzles
Line Maze Puzzles

Kareleri birleştirerek birbirinden zorlu labirentleri geçmeye çalışıyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 40 dakika önce

Line Maze Puzzles, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir labirent oyunudur. Oyunda kareleri birleştirmeye çalışarak labirentleri tamamlıyor ve inanılmaz bir deneyim yaşıyorsunuz.

Birbirinden zorlu yüzlerce labirente sahip bir bulmaca oyunu olarak karşımıza çıkan Line Maze Puzzles, bağımlılık yapıcı kurgusu ve basit arayüzü ile ilgimizi çekiyor. Oyunda birbirinden zorlu bölümleri geçmeye çalışıyor ve dünya çapındaki oyuncularla mücadele edebiliyorsunuz. Son derece basit bir oynanışa sahip olan oyunda parmağınızı kaydırarak kareleri birleştirmeye çalışıyorsunuz. Ancak bu işi yapmak sandığınızdan biraz daha zor. Zorlu bölümlere sahip olan oyunda farklı zorluk seviyeleriyle de oynama imkanı bulabiliyorsunuz. Bir hayli zor olarak nitelendirebileceğim oyunda işiniz kolay değil. Beyninizi zorlayacak Line Maze Puzzles'ı mutlaka denemelisiniz.

Can sıkıntınızı giderebilecek ve aynı zamanda sizleri de düşünmeye sevk edecek olan oyunda çok eğleniyorsunuz. Son derece eğlenceli olan Line Maze Puzzles'ı sakın kaçırmayın. Ayrıca oyunda bazı can sıkıcı noktalar da yer alıyor. Bazı animasyonlar göze fazla batıyor diyebilirim ancak oyunda harika bir deneyim yaşıyorsunuz.

Line Maze Puzzles oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 7.1 ve sonrası
Üretici:
GAMEINDY
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