LineageOS 1 Milyon Aktif Kurulumu Geçti

Cyanogen'ı bilmeyen varsa hemen hatırlatalım, Steve Kondik tarafından geliştirilen ve Android işletim sistemi için yapılan en başarılı ve en popüler 'Custom Rom' olarak ön plana çıkıyordu. Cyanogen Inc. dükkanı kapatıp gittikten sonra birçok eski geliştirici ve yönetici, LineageOS adını taşıyan yeni bir sistem geliştirmeyi başardı. Proje, eski CyanogenMod kullanıcıları tarafından da kısa sürede benimsendi ve giderek daha fazla cihazı desteklemeye devam ediyor.

Proje için hazırlanan istatistik sayfası, LineageOS'un bir milyonun üzerinde aktif yükleme sayısına ulaştığını gösteriyor. Bu yüklemelerin yaklaşık 500 bini proje duyurulduktan sonra 1 ay içinde gerçekleşti. LineageOS'un kurulduğu en popüler cihaz ise hala OnePlus One. Bu cihazı ise OnePlus 3/3T, uluslararası Galaxy S3 modeli ve Redmi Note 3 takip ediyor.

Son zamanlarda LineageOS kurulduğu cihazlarda gayet başarılı bir performans gösteriyor. Ara sıra sistemin siyah ekrana dönüşmesi dışında hiçbir sorun yaşatmayan LineageOS, popülaritesini giderek artıracak gibi görünüyor. Proje, şimdilik para bağışlarını kabul etmiyor, ancak daha fazla cihaz desteği için yakın zamanda bu yola başvurulabilir.

CyanogenMod Küçülüp Adını Lineage Olarak Değiştiriyor