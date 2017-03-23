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LinkedIn Popüler Haberler ile Geliyor

LinkedIn

LinkedIn, iş dünyasında yaşanan popüler olayları ve bu olaylarla ilgili alakalı haberleri bir araya toplamak için ara yüzünde değişikliğe gitti. Artık gündem yaratan yeni olaylar, yeni açılan "Trend" başlığı altından takip edilebilir hale geldi.

Resmi olarak "Trending Storylines" olarak adlandırılan bu yeni değişiklik, platformun hem mobil hem de masaüstü sürümlerindeki yerini aldı. Bir süredir gördüğünüz ana sayfa tasarımını değiştirmeden, ona ek olarak geliştirilen bu yeni sekmenin, popüler içeriklerin arkalarda kalmaması ve platformun daha fazla kişi tarafından kullanılmasının teşviki için geliştirildiği de belirtiliyor. 

Bu başlıklar herkesin çevresine göre farklılıklar içerecek, o günün en çok konuşulan haberlerinden oluşacaklar. Yani siz bu başlık altında, o gün LinkedIn ağınızda yer alan kullanıcıların, en çok hangi başlıklara ilgi gösterdiğini görebileceksiniz. 

Yeni değişikliğin bir başka güzelliğinin de görüşlerinizi başka insanlara ulaştırabiliyor olması. Herhangi bir konu hakkında yorum yaptığınızda, herhangi bir hashtag kullanmadan, LinkedIn hangi konu hakkında konuştuğunuzu fark edecek ve buna göre sizin yazınızı o konunun altına yerleştirecek. Böylece ağınızda yer almayan bir kullacılar da o konu hakkında yazılanlara bakarken, sizi de görebilecekler. 

Bir ay sonra tam olarak faaliyete geçmesi planlanan yeni sekmenin özelliklerini görmek için hemen aşağıdaki videoyu izlemeniz mümkün. Ayrıca indirme bağlantılarına tıklayarak, LinkedIn hesaplarınıza da hemen ulaşabilirsiniz: 

İndir6.7 MB
LinkedIn Android
LinkedIn Android Android İçin Profesyonel İş Hayatı Sosyal Medya Uygulaması

İndir35.1 MB
LinkedIn iOS
LinkedIn iOS iOS için LinkedIn Uygulaması

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Yazar: - 23.03.2017

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