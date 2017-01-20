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LinkedIn Yeni Tasarımıyla Facebook'a Göz Kırpıyor

LinkedIn Yeni Tasarım

Herkesin enteresan bir şekilde nefret ettiği ve profesyonellerin buluştuğu bir sosyal ağ olan LinkedIn, web üzerindeki görünümünü yenilemek için kolları sıvadı. Bugünlerde sosyal paylaşım platformlarında sıkça gördüğümüz gibi, LinkedIn'de başka bir şirketten (Facebook) ciddi ilham alıyor gibi görünüyor. Yukarıdaki ekran görüntüsünde görebileceğiniz üzere tasarım benzerliği dikkat çekiyor ve açık konuşmak gerekirse bunun için biraz gecikti. 

LinkedIn kurulduğu günden bu yana olan en büyük masaüstü tasarım yeniliğini gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz yaz Microsoft tarafından satın alınan şirket, nihayet pek beğenilmeyen tasarımından kurtuluyor. Ana ekranda hala ağınızdaki kişilerin içerik ve güncellemelerini yayınlıyor, ancak gezinme kısmı önemli ölçüde basitleştirilmiş gibi görünüyor. Üst menülerde görüldüğü üzere 7 açıklayıcı bölüm bulunuyor. Bu menülerin altında ise yayınlar hemen ortaya çıkıyor, eski tasarımda olan dağınıklığa rastlanmıyor. 

Eski gelen kutusunun ne kadar kötü olduğunu hatırlıyorsanız, ondan daha hızlı bir mesajlaşma uygulamasına dönüştürüldüğünü de söyleyelim. Bu yeni tasarım özelliklerinin yararlı olduğu halde, tarihsel LinkedIn dağınıklığından da kurtulmuş olacağız. Aşağıdaki videodan yeni tasarımı daha ayrıntılı görebilirsiniz:

Sizce de Facebook'dan ilham almamış mı?

İndir1 MB
LinkedIn Windows-phone
LinkedIn Windows-phone Windows Phone için LinkedIn Uygulaması

İndir35.1 MB
LinkedIn iOS
LinkedIn iOS iOS için LinkedIn Uygulaması

İndir6.7 MB
LinkedIn Android
LinkedIn Android Android İçin Profesyonel İş Hayatı Sosyal Medya Uygulaması

İndir2.25 MB
LinkedIn Blackberry
LinkedIn Blackberry BlackBerry İçin LinkedIn Uygulaması

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Editöre Yaz: Google+
Yazar: - 20.01.2017

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