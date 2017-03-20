Klasik bulmaca oyunlarıdan farklı bir kurguya sahip olarak karşımıza çıkan Linkers Arena, dünya çapındaki oyuncularla savaşlar yapabileceğimiz bir oyundur. Oyunda yeteneklerimizi ve becerilerimizi sonuna kadar kullanıyoruz.

Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarda oynanabilecek eğlenceli bir bulmaca oyunu olan Linkers Arena, tek oyunculu bulmaca oyunlarından farklı kurgusuyla dikkat çekiyor. Oyunda gerçek oyuncularla karşılaşıyor ve mücadeleyi kazanmaya çalışıyorsunuz. Dünyanın dört bir yanından oyuncularla savaşabileceğiniz oyunda tüm kupaları kazanmalı ve lider olmalısınız. Benzersiz yeteneklere sahip karakterlerin yer aldığı oyunda kendi ekibinizi de oluşturabiliyorsunuz. Oyunu oynayabilmek için bulmacaları çözmeli ve en yüksek puanı siz almalısınız. Eşleştirme oyunu tarzında bir kurguya sahip olan oyunda maksimum taşı yok etmelisiniz. Her biri akıl dolu bölümleri geçmelisiniz.

Eşsiz bir ortamda gerçekleşen oyunda dilerseniz loncalara katılabiliyor ve müttefiklerinizde birlikte mücadele edebiliyorsunuz. Birbirinden farklı karakterlerin de yer aldığı oyunda çok eğleniyor ve dilerseniz sayısız hazine kazanabileceğiniz maceralara da çıkabiliyorsunuz. 180'den fazla bölüme sahip olan oyunda çok eğleniyorsunuz. Beğenerek oynayabileceğiniz Linkers Arena oyunu sizleri bekliyor.

Linkers Arena oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.