Linkers Arena, tek kişilik bulmaca oyunlarından farklı kurgusuyla dikkat çekiyor. Oyunda dünya çapından oyuncularla karşılaşabiliyor ve eğlenceli mücadeleler gerçekleştirebiliyorsunuz.

Klasik eşleştirme oyunlarından çok farklı bir şekilde karşımıza çıkan Linkers Arena, dünya çapındaki oyuncularla savaşlar yapabileceğiniz bir oyun olarak dikkat çekiyor. Oyunda yeteneklerinizi sergiliyor ve kazanma mücadelesi veriyorsunuz. Mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir bulmaca oyunu olarak nitelendirebileceğimiz oyunu iOS işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabiliyorsunuz. Mücadele gücü yüksek bir oyun olan Linkers Arena'da birbirinden farklı karakterlerin kilitlerini açabiliyor ve dilerseniz de diğer oyuncularla müttefik kurabiliyorsunuz. Benzersiz yeteneklere sahip karakterleri kullanarak bulmacalardan en yüksek puanı toplamalı ve liderlik koltuğuna oturabilirsiniz.

Bağımlılık yapıcı etkisi bir hayli yüksek olan oyunda loncalara da dahil olabiliyorsunuz. Eğlenceli bir ortamda geçen oyunda renkli görseller ve etkileyici sesler yer alıyor. Ayrıca dilerseniz oyunda kendi başınıza da mücadele edebiliyor ve birbirinden zorlu bölümleri geçmeye çalışıyorsunuz. 180'den fazla bölümün yer aldığı oyunda son derece dikkatli davranmalısınız. Klasik bulmaca oyunlarından sıkıldıysanız Linkers Arena'yı mutlaka denemelisiniz.

Linkers Arena oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.