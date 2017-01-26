linq, iOS platformunda yerli yapım minimalist bulmaca oyunu olarak öne çıkıyor. Hem iPhone hem de iPad’de oynanabilen ufak boyutlu vakit geçirmelik bir bulmaca oyunu arıyorsanız tavsiye ederim.

Kolaydan zora ilerleyen dikkatlice hazırlanmış 60 bölüm içeren oyunda görsellerden de anlayacağınız üzere amacınız noktaları birbirine bağlayarak şekli tamamlamak. Bölüm geçtikçe çoğalan noktaları bağlamak için kafa patlatırken dikkat etmeniz gereken tek şey diğer deyişle oyunun tek kuralı; başlangıç ve bitişi içi dolu noktalarda yapmak. Bunun dışında süre ve hareket sınırınız yok. Dolayısıyla yanlış bağlama yaptığınız noktada yeniden başlatarak başka yerden gitmeyi deneyip bulmacayı çözme şansınız var.

Görselleri kadar müzik ve sesleriyle de dikkat çekici olan linq, ücretli bir oyun. Reklam ve uygulama içi satın alım sunmuyor.