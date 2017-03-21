Lise Öğrencisi, Alkollü Sürücüleri Önleyen Sensör Geliştirdi

Adıyaman’da Gölbaşı Anadolu Lisesi Öğrencisi Kemal Karagöz, alkol alarak direksiyonun başına geçen sürücüleri engelleyecek bir sensör geliştirdi. Lise öğrencisinin bu projesiyle sensör, araç sürücüsünün alkollü olup olmadığını anlayarak, aracın kullanımını engelliyor.

Gölbaşı Anadolu Lisesi öğrencisi Kemal Karagöz, geliştirdiği sensörü, yine kendi tasarladığı araç robotu üzerinde deneyerek, Belediye Başkanı Yusuf Özdemir’e projesinin çalışma prensibi hakkında bilgiler verdi. Genç mucit Karagöz, tasarladığı araç robotun sensörlerle hareket ettirildiğini ve sürücünün alkollü olduğu anlaşıldığı an aracın seyir halinden park haline getirildiğini anlattı. Kendi geliştirdiği yazılım ile uzaktan kumanda edilebilen araç, güvenli bir yere park edildikten sonra sürücü tarafından önceden belirlenen kişilere kısa mesaj yoluyla konum bilgisi veriliyor.

Projenin üzerinde hala geliştirme yapılabileceğini belirten Karagöz, proje için patent başvurusunda bulunacağını söylerken projeye katkıda bulunan hocalarını da unutmadı. Adıyaman Gölbaşı Anadolu Lisesi öğrencisi ve proje sahibi Kemal Karagöz, projesi hakkında şu açıklamalarda bulundular: "Aracın tekerlekleri dışında tüm tasarımlar ve yazılımları bana aittir. Araç içerisine yerleştirilen bir sim kart ve uygulama ile araç dışarıdan da kontrol edilebilmektedir. Araç, kişinin alkollü olduğunu anladığı anda kendisini kenara çekerek park ediyor. Ayrıca araç, önüne herhangi bir engel geldiğinde kendisini durdurabiliyor. Projemiz geliştirilerek çok çeşitli özellikler eklenebilir. Projemize patent başvurusu da yapacağız. Projemi geliştirmemde Anadolu Lisesi Kimya Öğretmenim Halil İbrahim Avcı'ya, Fizik Öğretmenim Mehmet Ekici'ye ve aileme desteğinden dolayı teşekkür ediyorum."

Karagöz, alkollü sürücüleri önleyen projesi ile TÜBİTAK tarafından Malatya’da düzenlenecek olan bölge finallerine katılacak.

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