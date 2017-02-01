Lise Öğrencisi Çayan, Bu Kez de Youtube'un Açığını Buldu

Youtube'da Çayan "JOBS" Temel isimli korku kanalının sahibi, 17 yaşındaki lise öğrencisi Çayan Temel, daha önce de Apple'ın açığını bularak gündeme gelmeyi başarmıştı. Kanalının elde ettiği başarı üzerine kendisine gelen davetiyeyi inceleyen Çayan, bu kez de Youtube'un bir açığını bularak tekrar gündeme gelmeyi başardı.



Davetiyeyi biraz kurcalayınca yüz binlerden fazla takipçisi olan kanalların abone bilgilerine ulaşan Çayan, “İyi, kötü bir şey yapmadın.” cevabını aldı. Kanalların sahipleriyle bu sayede dostluk kuran Temel, Youtube'un Türkiye temsilciliğine de bulduğu açığı detaylı olarak aktardı. Bilgilendirmeye 'süpersin' başlıklı bir teşekkür maili ile cevap alan Temel, yaşadığı deneyimi, "Ben bulduğum açığı iletişim kısmından Youtube'a mail olarak attım. Onlarla detaylı bir şekilde konuştum, nasıl bulduğumu, nasıl yaptığımı, kimlerin eline geçebilir, zararları ve faydaları nelerdir, değerlendirdim. Kendileri 3-4 gün sonra bana bir geri dönüş yaptılar.” şeklinde özetledi.

Apple’daki Açık Hala Duruyor

Açığı bulduğunda, karşı tarafa herhangi bir bilgi vermediğini söyleyen Temel, “Bazı kişiler söyledim diye anlamış. Yaklaşık 2 yıl oldu ama ben hiç kimseye bu konuda bilgi vermedim, nasıl yapıldığını söylemedim.” dedi. Apple'daki açığın hala durduğunu belirten Çağan Temel, “Kendi sistemlerindeki bir hata, ben rastladım. Ben hatayı bulunca sistemimi engellediler. Müzik yollayıp hesabımı tespit ettiler. Telefonumla internet erişimimi 3-4 saat kesmişlerdi. Hesabımı kapattılar, ben de yenisini açtım." diyerek, iyi bir dönüş yapılsaydı yardım edeceğinin altını çizdi.

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