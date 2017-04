Little Panda Restaurant, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zevkli bir yemek yapma/pişirme oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Çocukların beğenerek oynayacağı oyunda aynı zamanda yemek pişirmeyi de öğrenebiliyorsunuz.

Çocukların severek oynayabileceği zevkli bir oyun olan Little Panda Restaurant, yemek yapmayı öğreten zevkli bir oyundur. Oyunda sevimli hayvanların karnını doyurmak için çabalıyor ve birbirinden lezzetli yemekler pişiriyorsunuz. Çocukların becerilerini sonuna kadar test eden ve onlara yeni kazanımlar sağlayabilecek olan Little Panda Restaurant, mutlaka oynanması gereken bir oyundur. Ayrıca oyunu büyüklerde zevkle oynayabilir. Birbirinden farklı sebzelerin ve meyvelerin yer aldığı oyunda çorbadan ana yemeğe kadar tüm yemekleri en lezzetli şekilde yapabiliyorsunuz. Çeşitli yemeklerin yapılabileceği oyunda karıştırma ve kesme olaylarını dikkatli yapmak gerekiyor. Sahip olduğu grafiklerle de son derece zevkli bir deneyim sunan Little Panda Restaurant'ı mutlaka denemelisiniz.

Eğlenceli ve öğretici bir oyun olan Little Panda Restaurant'ı her çocuk mutlaka denemelidir. Çocukların becerilerini sınayabileceği Little Panda Restaurant'ı mutlaka telefonlarınıza indirmeniz gerekiyor.

Little Panda Restaurant oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.