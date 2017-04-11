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Little Panda Restaurant
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Little Panda Restaurant

(iOS)
Little Panda Restaurant İndir Hemen İndir

283 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Little Panda Restaurant
Little Panda Restaurant
Little Panda Restaurant
Little Panda Restaurant
Little Panda Restaurant

Çocukların becerilerini geliştirebilecek harika bir yemek yapma oyunu

Murat İşçi Son güncelleme 1 saat önce

Little Panda Restaurant, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz zevkli bir yemek yapma/pişirme oyunudur. Birbirinden lezzetli yemekler pişirebileceğiniz oyunda sevimli hayvanları doyurmanız gerekiyor.

Zevkli bir oyun olarak karşımıza çıkan Little Panda Restaurant, lezzetli yemekler pişirebileceğiniz ve servise sunabileceğiinz bir oyundur. Oyunda bir restaurant işletiyor ve müşterilerinizin isteklerini yapmaya çalışıyorsunuz. Sevimli hayvanların istediği yemekleri en güzel şekilde yapmaya ve onları doyurmaya çalışıyorsunuz. Özellikle çocukların mutlaka oynaması gereken bir oyun olan Little Panda Restaurant, becerilerin gelişmesini sağlıyor. Eğitici oyun arayanların denemesi gereken oyunda dikkatli olmalı ve sebzeleri keserek en güzel karışımı yapmalısınız. Ocakta yemek pişirebilir, fırına yemek sürebilir ve yemekleri karıştırabilirsiniz. Tıpkı gerçek bir yemek yapıyormuş gibi hisse kapılacağınız oyunda çok eğleniyorsunuz. Zevkli kurgusuyla mutlaka oynanması gereken bir oyun olduğunu söyleyebilirim.

Birbirinden renkli grafiklere sahip olan oyun aynı zamanda kolay kontrollere sahip. Çocukların rahatlıkla oynayabileceği Little Panda Restaurant, mutlaka oynanması gereken bir oyundur. Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz bu zevkli oyunu sakn kaçırmayın.

Little Panda Restaurant oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 7.0 ve sonrası
Üretici:
BabyBus
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