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Lityum İyon Pillerin 94 Yaşındaki Mucidi, Yeni Süper Pil Geliştirdi

yeni geliştirilen pil teknolojisi

Lityum iyon pillerin yaratıcısı olarak bilinen, 94 yaşındaki Profesör John B. Goodenough, çalışmalarına hala Texas Üniversitesi’nde sürdürüyor. Araştırmacı Maria Helena Braga ile birlikte, geleneksel lityum iyon pillerden daha güvenli, çok daha fazla enerji depolayan ve çok daha hızlı şarj edilebilen düşük maliyetli bir 'solid state pil' geliştiren Goodenough, dünyanın süper bir bataryaya ihtiyaç duyduğunu söylüyor.

Yeni pil, lityum iyon pillere kıyasla en az üç kat daha fazla enerji yoğunluğuna sahip, yani bu da demek oluyor ki, akıllı telefonlarımızı veya elektrikli araçlarımızı birkaç saat yerine birkaç dakika içinde tamamen şarj edebileceğiz. Lityum iyon pillerde bulunan sıvı elektrolitler yerine cam elektrolitlerin kullanıldığı buluş, patlamaya ve yangınlara sebep olabilecek kısa devrelerin de önüne geçiyor.

Çok heyecanlanmadan önce pilin hala geliştirildiğini ve yakında kullanımda olmayacağını lütfen unutmayın. Goodenough ve ekibi, ürünün piyasaya sürülmesine yardımcı olabilecek pil üreticileriyle ortaklık kurarak, süreci hızlandırmaya çalışıyor.

Yazar: - 06.03.2017

Lityum İyon Pillerin 94 Yaşındaki Mucidi, Yeni Süper Pil Geliştirdi İçin Yorum Yaz

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