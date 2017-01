Can Erdil Şentürk

Live By Night: The Chase, ülkemizde Gecenin Kanunu adıyla gösterime girecek olan Live By Night filminin resmi mobil oyunu.

Android işletim sistemini kulllanan akıllı telefon ve tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir mafya oyunu olan Live By Night: The Chase'de Joe Coughlin adlı kahramanımızın yerine geçiyoruz ve gangster arkadaşlarımızı yanımıza alarak heyecanlı araç kovalamacalarına katılıyoruz. Oyunda Florida bölgesindeki farklı bankaları soyuyoruz ve soygunlar sonrasında çaldığımız parayla polisten kaçmaya çalışıyoruz. Polisler bizi durdurabilmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Biz de polislerle baş edebilmek için araç kullanma ve nişan alma yeteneklerimizi konuşturuyoruz.

Live By Night: The Chase'de bir yandan aracımızla polisleri geride bırakmaya çalışmaktayız. Dilersek kısayolları kullanıp polisleri atlatabiliyor, dilersek de yolumuza çıkan her şeyi ezip geçerek ilerleyebiliyoruz. Araçlarımız ilerlerken yakınlaştıkları hedeflere otomatik ateş ediyorlar. Bunun yanında tek bir kahramanın kontorlünü devralabiliyoruz ve yapay zeka aracımızı kontrol ederken kendimiz nişan alarak ateş edebiliyoruz.

Live By Night: The Chase'de kullandığımız araçlarımızı ve ekibimizi geliştirerek hızımızı ve ateş gücümüzü artırabilmekteyiz. Oyun oldukça güzel grafiklere sahip.