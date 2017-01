Can Erdil Şentürk

Live By Night: The Chase güzel grafikleri ve aksiyon dolu oynanışla dikkat çeken bir mobil mafya oyunu.

iOS işletim sistemini kullanan iPhone telefonlarınıza ve iPad tabletlerinize ücretsiz olarak indirip oynayabileceğiniz bir aksiyon oyunu olan Live By Night: The Chase'de ülkemizde Gecenin Kanunu adıyla gösterime girecek Live By Night filminde seyredeceğimiz sahneleri yaşayabiliyoruz. 1900'lü yılların ilk yarısında geçen bir hikayeye sahip olan oyunda Joe Coughlin adlı kahramanımızın yerine geçiyoruz ve Florida bölgesinde farklı bankaları soymaya ve tarihin görmüş olduğu en büyük soygunları gerçekleştirmeye çalışıyoruz.

Live By Night: The Chase'de bankaları soyduktan sonra çaldığımız parayı kurtarabilmek için polisten kurtulmamız gerekiyor. Bu nedenle araçlarımızla yüksek hızda kovalamacalara dahil oluyoruz. Bu kovalamacalarda iki farklı seçeneğe sahibiz. İlk seçenek kısayolları keşfedip kullanarak polisleri atlatmak. Diğer seçenek ise silahlarımızı konuştuırarak yolumuzu açmak.

Live By Night: The Chase'de aracımızı kontrol ederken polislere yaklaştığımızda aracımızdaki gangsterler otomatik olarak ateş edebiliyorlar. Bunun yanında gangsterleri birer birer seçerek kontrol edebiliyoruz, bu esnada aracımızı da yapay zeka yönetiyor. Gangsterleri kontrol ederken kendimiz nişan alıp ateş edebiliyoruz.

Live By Night: The Chase'de kullandığımız araçları ve ekibimiz geliştirip güçlendirebilmemize izin verilmekte.