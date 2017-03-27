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Llama Llama Spit Spit
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Llama Llama Spit Spit

Llama Llama Spit Spit İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Llama Llama Spit Spit
Llama Llama Spit Spit
Llama Llama Spit Spit
Llama Llama Spit Spit
Llama Llama Spit Spit

Becerilerinizi test edebileceğiniz harika bir aksiyon oyunu

Murat İşçi Son güncelleme 52 dakika önce

Llama Llama Spit Spit, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz aksiyon dolu bir macera oyunudur. Oyunda lamaları kontrol ediyor ve düşmanlarınızla mücadele ediyorsunuz.

Harika bir aksiyon ve macera oyunu olan Llama Llama Spit Spit'de düşmanlarınızı ortadan kaldırmaya çalışıyorsunuz. Son derece basit oynanışa sahip olan oyunda dikkatli olmalı ve lamanı ile ateş ederek yüksek skorlara ulaşmalısınız. Dikkat gerektiren oyunda tam isabet yapmalı ve düşmanlara geçit vermemelisiniz. Farklı lama kostümlerini de kullanabileceğiniz oyunda nesnelerin kilitlerini açmanız gerekiyor. Becerilerinizi sonuna kadar test ettiğiniz oyunda arkadaşlarınıza da meydan okuyabilirsiniz. Oldukça etkileyici bir atmosferde geçen oyunda çok eğleniyor ve boş zamanlarınızı zevkli geçirebiliyorsunuz.

Etkileyici bir ortamda geçen oyunda küp küp grafikler yer alıyor. Farklı karakterleri de kullanabileceğiniz oyunu çocuklarda beğenerek oynayabilir. Llama Llama Spit Spit'i can sıkıntınızı gidermek için oynayabilirsiniz.

Llama Llama Spit Spit oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0 ve üzeri
Üretici:
Nickelodeon
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