Llama Llama Spit Spit, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz aksiyon dolu bir macera oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Zorlu bölümlerin yer aldığı oyunda düşmanlarınızı ortadan kaldırmaya çalışıyorsunuz.

Mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir aksiyon oyunu olarak karşımıza çıkan Llama Llama Spit Spit, becerilerinizi sınayabileceğiniz bir oyundur. Etkileyici atmosferi ve renkli görselleriyle karşımıza çıkan Llama Llama Spit Spit'de düşmanlarınızı ortadan kaldırmaya çalışıyorsunuz. Son derece kolay bir oynanışa sahip olan oyunda çok dikkatli olmanız gerekiyor. Düşmanlarınızı yok ederek puanlar kazanıyor ve arkadaşlarınıza da meydan okuyorsunuz. Ayrıca oyunda kullandığınız karakteri farklı şekillerde giyindirebiliyorsunuz. Boş zamanlarınızı değerlendirebileceğiniz oyunu sakın kaçırmayın.

Etkileyici bir atmosfere sahip olan oyunda renkli görseller yer alıyor. Ayrıca retro bir temaya da sahip olan oyunda küp grafikler kullanılmış durumda. Çocukların da beğenerek oynayabileceği Llama Llama Spit Spit oyununu sakın kaçırmayın.

Llama Llama Spit Spit oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebirsiniz.