LMMS1.1.3 (Windows)
FL Studio gibi ücretli müzik kayıt ve düzenleme programlarına alternatif olarak üretilen Linux MultiMedia Studio (LMMS) açık kaynak olarak gelişimini sürdürüyor.
Program isminin verdiği izlenimin aksine çapraz platform bir uygulama olarak hem Windows hem de Linux ortamında çalışabiliyor. Bilgisayarınızda kendi müziğinizi düzenlemek için etkili araçlara sahip LMMS, kullanım kolaylığı sağlayan temiz bir arayüze sahip. Programın MIDI klavye desteği bulunuyor. Yazılım içerisinde melodi ve ritim kompozisyonları, ses efektleri, aranjman elemanları bulunduruyor.
Kendi müziklerinizi de hazırlamanıza olanak sağlayan LMMS, bu alandaki ücretsiz yazılımlar arasında en çok dikkat çekenlerden bir tanesidir.
Programın Öne Çıkan Özellikleri
- Yeni şarkılar oluşturmanızı sağlayan editör.
- Ritm ve bas editörü.
- Şablon ve melodiler için Piano-Roll.
- MIDI ve FLP (Fruityloops Project) dosyalarını içeri aktarabilme.
- SoundFont2, VST(i), LADSPA, GUS Patches, MIDI standartlarıyla uyumlu.
-
2- LMMS 0.4.12 için maviadaa dedi ki;
tesekürler
programlarınız icin
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- Geçen Hafta / Toplam:
- 2 / 15,582
- İşletim Sistemi:
- Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
- Üretici:
- LMMS
Kayıt ve Yönetim Araçları Popülerleri
- Virtual DJÜcretsiz DJ Programı
- mp3DirectCutHızlı MP3 Kesme Programı
- Free Music DownloaderÜcretsiz Müzik İndirme Programı
- FL StudioMüzik Yaratma ve Düzenleme Programı
- Free2X Sound RecorderÜcretsiz Ses Kaydetme Programı
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- MEB E-Okul VBSE-Okul Uygulaması
- Driver BoosterDriver Güncelleme
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı