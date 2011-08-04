FL Studio gibi ücretli müzik kayıt ve düzenleme programlarına alternatif olarak üretilen Linux MultiMedia Studio (LMMS) açık kaynak olarak gelişimini sürdürüyor.



Program isminin verdiği izlenimin aksine çapraz platform bir uygulama olarak hem Windows hem de Linux ortamında çalışabiliyor. Bilgisayarınızda kendi müziğinizi düzenlemek için etkili araçlara sahip LMMS, kullanım kolaylığı sağlayan temiz bir arayüze sahip. Programın MIDI klavye desteği bulunuyor. Yazılım içerisinde melodi ve ritim kompozisyonları, ses efektleri, aranjman elemanları bulunduruyor.

Kendi müziklerinizi de hazırlamanıza olanak sağlayan LMMS, bu alandaki ücretsiz yazılımlar arasında en çok dikkat çekenlerden bir tanesidir.

Programın Öne Çıkan Özellikleri