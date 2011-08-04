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LMMS
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LMMS

1.1.3 (Windows)
LMMS İndir Hemen İndir

28.1 MB
Diğer Seçenekler
Editör Puanı: 4/5
4

1 Kullanıcı: 2/5

2
LMMS
LMMS
LMMS
LMMS
Can Çevrim Son güncelleme 1 saat önce

FL Studio gibi ücretli müzik kayıt ve düzenleme programlarına alternatif olarak üretilen Linux MultiMedia Studio (LMMS) açık kaynak olarak gelişimini sürdürüyor.

Program isminin verdiği izlenimin aksine çapraz platform bir uygulama olarak hem Windows hem de Linux ortamında çalışabiliyor. Bilgisayarınızda kendi müziğinizi düzenlemek için etkili araçlara sahip LMMS, kullanım kolaylığı sağlayan temiz bir arayüze sahip. Programın MIDI klavye desteği bulunuyor. Yazılım içerisinde melodi ve ritim kompozisyonları, ses efektleri, aranjman elemanları bulunduruyor.

Kendi müziklerinizi de hazırlamanıza olanak sağlayan LMMS, bu alandaki ücretsiz yazılımlar arasında en çok dikkat çekenlerden bir tanesidir.

Programın Öne Çıkan Özellikleri

  • Yeni şarkılar oluşturmanızı sağlayan editör.
  • Ritm ve bas editörü.
  • Şablon ve melodiler için Piano-Roll.
  • MIDI ve FLP (Fruityloops Project) dosyalarını içeri aktarabilme.
  • SoundFont2, VST(i), LADSPA, GUS Patches, MIDI standartlarıyla uyumlu.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
Geçen Hafta / Toplam:
2 / 15,582
İşletim Sistemi:
Win8/Win7/Vista/WinXP/Win10/Win8.1
Üretici:
LMMS

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