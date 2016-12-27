Logitech G930 Driver ya da diğer adıyla Logitech Gaming Software eğer Logitech G930 model kablosuz kulaklığa sahipseniz bu kulaklığınızı Windows işletim sistemini kullanan bilgisayarınızda çalıştırmak için bilgisayarınıza yüklemeniz gereken sürücü yazılımı.

Logitech G930 7.1 kulaklık sahip olduğu Dolby Surround desteği ile oyunlarda ve filmlerde çevresel ses deneyimi yaşayabiliyor. Fakat kulaklığı bilgisayarınıza bağladığınızda bu özelliği direkt olarak kullanamıyorsunuz. Windows 10 kulaklığınızı otomatik olarak tanısa da surround ses bu sürücü yazılımını kurmazsanız elde edilemiyor. Windows 10 işletim sisteminden önceki işletim sistemlerinde ise kulaklığınız bu sürücüyü yüklemeden hiç çalışmıyor.

Logitech G930 Sürücüsü kulaklığınızın surround özelliğini aktifleştirmenin yanında bu özelliği test etmenizi mümkün kılıyor. Ayrıca bu yazılım aracılığıyla kulaklık üzerindeki G fonksiyon tuşlarını yapılandırabiliyor, bu tuşlara farklı fonksiyonlar atayabiliyorsunuz. Logitech Gaming Software üzerinde ekolayzır da bulunuyor. Bu sayede kulaklığınızın bas tiz ayarlarını yapabiliyor, gelişmiş ekolayzır ile daha da ince ayarlar yapabiliyorsunuz.