Akıllı telefon kullanma konusundaki ustalığınızı Long Jump oyunu ile ölçebilirsiniz. Oldukça fazla dikkat ve beceri isteyen Long Jump oyununda karakterinizi düşürmeden ilerletmeniz lazım. Android platformundan ücretsiz olarak indirebileceğiniz Long Jump, sizi bağımlısı yapacak.

Long Jump oyunun kontrollerini ekrana dokunarak yapıyorsunuz. Bu yüzden akıllı telefonunuzu kullanmayı iyi bilmeli ve ekranın her noktasına hakim olmalısınız. Oyundaki karakteriniz sürekli olarak ilerleyecek ve size güvenerek yoluna devam edecek. Bu yüzden onu korumak için sürekli dikkatli olmalı ve tehlikeli durumlarda karakterinizi korumalısınız. Karakterinizin asıl amacı para toplamak ve bölümün sonuna gidebilmek. Long Jump oyununda sadece bir ekip olarak başarılı olabilirsiniz. Yani karakteriniz size siz de karakterinize muhtaçsınız.

Oldukça renkli grafikleri ve eğlenceli müzikleri ile birlikte Long Jump oyununu çok seveceksiniz. Oyunda karakterinizi koruyarak tüm paraları toplamaya çalışın. Topladığını bu paralar ilerleyen bölümlerde karakterinizi kişiselleştirmek için oldukça işinize yarayacak.

Long Jump oyununu hemen şimdi indirin ve arkadaşlarınıza da indirtin. Birlikte rekabetçi oyunlar başlatarak en iyi kimin Long Jump oyununu oynadığını görebilirsiniz.



