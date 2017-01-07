Longi
Uzun yıllar boyunca sağlıklı ve dinç kalmanın yolu Longi'den geçiyor
Longi, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir yaşam koçu uygulaması olarak dikkat çekiyor. Sağlıklı yaşlanmak istiyorsanız hayatınızı Longi uygulamasına emanet edebilirsiniz.
Dünyanın ilk ve tek akıllı yaşam koçu uygulaması olarak dikkatimizi çeken Longi, uzun yaşamın sırrını kullanıcılarına vaad ediyor. Uygulama ile günlük ihtiyaçlarınızı karşılayabiliyor ve basit önerilerle daha sağlıklı olabiliyorsunuz. Longi ile düzenli bir hayatınız oluyor ve bedeniniz daha dinç oluyor. Uygulamayı kullanarak çeşitli bilimsel makalelere erişebiliyor, günlük aktivitelerinizi kontrol edebiliyor, harcadığınız kalorileri görebiliyor ve ruhsal halinizi kontrol edebiliyorsunuz. Beslenmeden spora kadar pek çok konuda tavsiyeleri bulabileceğiniz uygulama ile emeklerinizin karşılığını alıyor ve kaliteli bir hayat sürebiliyorsunuz. Sağlığınızı sürekli olarak takip edecek, gelişiminizi görecek ve zengin içeriklere anında erişebileceksiniz. Kendinize dikkat eden biriyseniz Longi mutlaka akıllı telefonlarınıda olması gerekiyor.
Longi uygulamasını Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- Türkçe
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.0.3 ve üzeri
- Üretici:
- yedi70
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