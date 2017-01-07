?     Geri Bildirim
Çekiliş
Longi
TamindirMobilSağlıkLongi - IOS Için Yaşam Koçu Uygulaması

Longi

(iOS)
Longi İndir Hemen İndir

23.2 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Longi
Longi
Longi
Longi
Longi

Kaliteli yaşamın sırrı Longi uygulamasından geçiyor

Murat İşçi Son güncelleme 2 saat önce

Longi, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir yaşam koçu uygulaması olarak karşımıza çıkıyor. Kaliteli bir yaşamın sırrını kullanıcılarına sunan Longi ile uzun yıllar sağlıklı yaşayabiliyorsunuz.

Akıllı telefonlarınız üzerinde kullanabileceğiniz bir yaşam koçu olarak dikkat çeken Longi, uzun yıllar sağlıklı kalmanızı sağlayan bir uygulamadır. Longi ile gelişiminizi kontrol edebiliyor, sağlığınızı sürekli olarak gözetim altında tutabiliyor ve çeşitli bilimsel makalelere erişim sağlayabiliyorsunuz. Spordan beslenmeye kadar pek çok konuda önemli tavsiyeler edinebileceğiniz Longi ile günlük aktivitelerinizden aldığınız zevk artacak ve daha kaliteli bir yaşama sahip olacaksınız. Uzun yıllar sağlıklı kalmanızın önünü açan Longi, mutlaka telefonlarınızda olması gereken bir uygulamadır. Kullanımı oldukça basit olan Longi tamamen ücretsiz olarak hizmet veriyor. Uygulama ie zengin içeriklere erişebilir, gelişiminizi kontrol edebilir ve sağlıklı bir yaşam sürebilirsiniz. Longi uygulamasını sakın kaçırmayın.

Longi uygulamasını iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Longi için Yorum yap ve Puan ver

Üye olmadan yorum gönderebilirsiniz.
Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
Türkçe
Toplam:
1
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 9.3 ve sonrası
Üretici:
yedi70
Longi QR Kodu Okutarak İndir

Sağlık Popülerleri

  1. Adımsayar
    AdımsayariPhone ve iPad için Adım Sayma Uygulaması
  2. Su Hatırlatıcı
    Su HatırlatıcıiPhone ve iPad için Düzenli Su İçme Hatırlatıcısı
  3. MHRS Mobil
    MHRS MobiliPhone ve iPad İçin Hastane Randevu Alma Uygulaması
  4. Fit365
    Fit365iPhone İçin Sağlıklı Kilo Verme Uygulaması
  5. Sigarayı Bıraktım
    Sigarayı BıraktımiPhone, iPod Touch ve iPad İçin Sigarayı Bıraktım Uygulaması

Longi Eski Sürümleri

Diğer versiyonları göster