Longi, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir yaşam koçu uygulaması olarak karşımıza çıkıyor. Kaliteli bir yaşamın sırrını kullanıcılarına sunan Longi ile uzun yıllar sağlıklı yaşayabiliyorsunuz.

Akıllı telefonlarınız üzerinde kullanabileceğiniz bir yaşam koçu olarak dikkat çeken Longi, uzun yıllar sağlıklı kalmanızı sağlayan bir uygulamadır. Longi ile gelişiminizi kontrol edebiliyor, sağlığınızı sürekli olarak gözetim altında tutabiliyor ve çeşitli bilimsel makalelere erişim sağlayabiliyorsunuz. Spordan beslenmeye kadar pek çok konuda önemli tavsiyeler edinebileceğiniz Longi ile günlük aktivitelerinizden aldığınız zevk artacak ve daha kaliteli bir yaşama sahip olacaksınız. Uzun yıllar sağlıklı kalmanızın önünü açan Longi, mutlaka telefonlarınızda olması gereken bir uygulamadır. Kullanımı oldukça basit olan Longi tamamen ücretsiz olarak hizmet veriyor. Uygulama ie zengin içeriklere erişebilir, gelişiminizi kontrol edebilir ve sağlıklı bir yaşam sürebilirsiniz. Longi uygulamasını sakın kaçırmayın.

Longi uygulamasını iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.