Loop Lupy
Minik tavşanı ailesine ulaştırın.
Loop Lupy, görsel çizgilerinden de anlaşılacağı üzere küçük yaşta oyunculara hitap eden bir mobil oyun. Android telefon ve tablette oyun oynayan çocuğunuz veya küçük kardeşiniz için gönül rahatlığıyla indirebileceğiniz oyunlardan biri.
Oyunda gökyüzünde yaşam süren minik, sevimli bir tavşanı ailesine kavuşturmak için uğraş veriyoruz. Karabulutlarla çevrili yolda başına bir şey gelmemesi için uzun yolculuğunda ona eşlik ediyoruz. Yer yer çıkan havuçları toplayarak tavşanın enerjisinin tükenmesini engelliyoruz.
Havuçlar dışında farklı renklerle belirtilmiş, zorlukları daha kolay aşmamızı sağlayan çeşitli yardımcılarımız var. Güvenli bölge, ekstra can, daha büyük halka ve çift puan sınırlı sayıda verilen yardımcılarımız. Bunlar tükendiğinde alabilmemiz için havuçları kullanıyoruz. Havuçları oyun içerisinde alabildiğimiz gibi videoları izleyerek te toplayabiliyoruz.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.0 ve üzeri
- Üretici:
- Gorillapp
İlerlemeli Popülerleri
- Temple RunAndroid için Temple Run Oyunu
- Dragon CityAndroid için Ejderha Geliştirme Oyunu
- Exploration LiteAndroid İçin Minecraft Benzeri Oyun
- Koş Sabri KoşAndroid için Fırıldak Ailesi Oyunu
- The Amazing Spider-ManAndroid İçin The Amazing Spider-Man Oyunu
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- MobogenieKişiselleştirme Uygulaması
- MP4 DönüştürücüVideo Programı
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı