Loop Lupy, görsel çizgilerinden de anlaşılacağı üzere küçük yaşta oyunculara hitap eden bir mobil oyun. Android telefon ve tablette oyun oynayan çocuğunuz veya küçük kardeşiniz için gönül rahatlığıyla indirebileceğiniz oyunlardan biri.

Oyunda gökyüzünde yaşam süren minik, sevimli bir tavşanı ailesine kavuşturmak için uğraş veriyoruz. Karabulutlarla çevrili yolda başına bir şey gelmemesi için uzun yolculuğunda ona eşlik ediyoruz. Yer yer çıkan havuçları toplayarak tavşanın enerjisinin tükenmesini engelliyoruz.

Havuçlar dışında farklı renklerle belirtilmiş, zorlukları daha kolay aşmamızı sağlayan çeşitli yardımcılarımız var. Güvenli bölge, ekstra can, daha büyük halka ve çift puan sınırlı sayıda verilen yardımcılarımız. Bunlar tükendiğinde alabilmemiz için havuçları kullanıyoruz. Havuçları oyun içerisinde alabildiğimiz gibi videoları izleyerek te toplayabiliyoruz.