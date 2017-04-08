Lord of Magic, kendi krallığınızı inşa edip diğer oyuncularla kıyasıya mücadele ettiğiniz bir oyundur. Harika savaşların yer aldığı oyunda kendinizi geliştiriyor ve diğer oyuncularla mücadele ediyorsunuz.

Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir oyun olan Lord of Magic, stratejik bilginizi test edebileceğiniz bir oyundur. Tamamı 3 boyutlu bir dünyada geçen oyunda krallığınızı kuruyor ve geliştirerek güçlü olmaya çalışıyorsunuz. Diğer oyuncularla mücadele edebileceğiniz ve efsanevi dövüşler gerçekleştirebileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Farklı karakterlerin yer aldığı oyunda özel güçleirn sahibi olabiliyor ve zorlu görevlerin üstesinden gelebiliyorsunuz. Yeteneklerinizi de sergilediğiniz oyunda heyecan verici mücadelelere girişiyorsunuz. Ayrıca oyunu oynamaya devam ettiğiniz süre boyunca farklı ödüllerin sahibi olabiliyorsunuz.

Eğer heyecanı ve aksiyonu bol bir oyun arıyorsanız Lord of Magic bu isteğinizi karşılıyor diyebilirim. Arkadaşlarınızla beraber oynayabileceğiniz oyunda birlikte diğer oyunculara saldırabilirsiniz. Karakterinizi sürekli geliştirebileceğiniz oyunda efsanevi savaşlar sizleri bekliyor.

Lord of Magic oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.