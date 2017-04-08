Lord of Magic, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir strateji oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Kendi köyünüzü inşa edebileceğiniz oyunda diğer oyuncularla kıyasıya mücadele ediyorsunuz.

Kendi krallığınızı inşa edebileceğiniz strateji tabanlı bir savaşa oyunu olarak karşımıza çıkan Lord of Magic, efsanevi dövüşlerin ve atmosferin yer aldığı bir oyundur. Oyunda heyecan verici mücadelelere girişiyor ve zorlu görevlerin üstesinden gelebiliyorsunuz. Kendi krallığınızı kurup farklı birimler inşa edebileceğiniz oyunda farklı karakterler arasından dilediğinizi seçebiliyor ve geliştirebiliyorsunuz. Oyunda hem krallığınızı hemde karakterinizi geliştirmeli ve yenilmez bir hale gelmelisiniz. Yeteneklerinizi sergileyebileceğiniz oyunda heyecan verici mücadelelere giriyor ve diğer oyunculara meydan okuyorsunuz. Oyunda kaldığınız süre boyunca da farklı ödüllerin sahibi olabiliyorsunuz. Özel güçler de kullanabileceğiniz Lord of Magic'i sakın kaçırmayın.

Tamamı 3 boyutlu bir dünyada geçen oyunda heyecan verici bir atmosferle karşılaşıyorsunuz. Efsanevi savaşların yer aldığı oyunda çok eğleniyor ve boş vakitlerinizi en güzel şekilde değerlendirebiliyorsunuz. Eğer krallık/köy/çiftlik/şehir kurma oyunlarını seviyorsanız Lord of Magic'i seveceğinizi söyleyebilirim.

Lord of Magic oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.