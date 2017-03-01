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Love Engine
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Love Engine

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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Love Engine
Love Engine
Love Engine
Love Engine
Love Engine

Zorlu bölümlerin üstesinden gelmeye ve çiftler buluşturma çalışıyorsunuz

Murat İşçi Son güncelleme 21 dakika önce

Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve romantik bir bulmaca oyunu olan Love Engine, farklı zorlukta bölümleri ve ilginç mekanikleriyle dikkatimizi çekiyor. Son derece eğlenceli olan oyunda zorlu bölümleri geçmeye çalışıyorsunuz.

Aşktan esinlenilerek geliştirildiği söylenen Love Engine oyunu, zorlu bölümlere sahip bir bulmaca olarak karşımıza çıkıyor. Oyunda iki çifti kavuşturmaya çalışıyor ve aralarındaki engelleri kaldırıyorsunuz. Zorlu bölümlere sahip olan oyunda kullanılan minimal tarzdaki grafikler ve sesler de oyuna ayrı bir renk katmış durumda. Son derece keyif verici bir oynanışa sahip olan oyunda işiniz bir hayli zor. Sıradışı bir kurgunun yer aldığı oyunu boş zamanlarınızda oynayabilir ve kendinizi düşünmeye sevk edebilirsiniz. 5 farklı seviyeye ve 30 farklı bölüme sahip olan oyunda tüm bölümleri geçmeniz gerekiyor.

Oldukça kolay bir oynanışa sahip olan oyunda tek yapmanız gereken karakterleri hareket ettirerek birbirleriyle kavuşturmak. Rahatlatıcı temaya da sahip olan oyunda çok zevk alacağınızı söyleyebilirim. Bu nedenle Love Engine oyununu sakın kaçırmayın. 

Love Engine oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 3.0 ve üzeri
Üretici:
Youzu Stars
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