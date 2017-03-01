Love Engine, iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir bulmaca oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Sıradışı bir kurguya sahip olan oyunda çok eğleniyor ve eğlenceli zamanlar geçirebiliyorsunuz.

Zorlu bölümlere ve seviyelere sahip bir bulmaca oyunu olarak dikkat çeken Love Engine, boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz zorlu bir bulmaca oyunudur. Sade bir tasarıma ve kolay oynanışa sahip olan oyunda zorlu bölümlerin üstesinden gelmeye çalışıyorsunuz. Oyunda iki farklı karakter yer alıyor ve bulmacaları çözerek iki çifti bir araya getiriyorsunuz. Keyif verici kurgusu ve eğlenceli atmosferiyle Love Engine'i mutlaka denemelisiniz. 30 farklı bölümün yer aldığı oyunda çok eğleniyorsunuz. Ayrıca sıradışı bir kurguya sahip olan oyun aşktan esinlenilerek geliştirilmiş.

Minimal tarz grafiklere sahip olan oyunda tek yapmanız gereken bulmacaları çözmek. Bulmacaları çözerek çiftleri birbirine kavuşturuyor ve eğlenceli zamanlar geçiriyorsunuz. Zevk alarak oynayabileceğiniz oyunda hem düşünüyor hemde eğlenceli vakit geçiriyorsunuz. Bulmaca oyunlarını seviyorsanız Love Engine'ı mutlaka denemelisiniz.

Love Engine oyununu iOS cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.