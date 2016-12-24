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LoveByte
TamindirMobilYaşamLoveByte - IPhone Ve IPad Için Sevgili Uygulaması

LoveByte

(iOS)
LoveByte İndir Hemen İndir

104 MB
Editör Puanı: 4.5/5
4.5
LoveByte
LoveByte
LoveByte
LoveByte

LoveByte uygulamasıyla sevgilinizle olan ilişkinize dair hoş anıları kaydedebilirsiniz.

Volkan Yılmaz Son güncelleme 4 saat önce

Birbirini merak eden ve ilişkilerini renklendirmek isteyen çiftler için geliştirilen LoveByte uygulamasında birçok özellik sizleri bekliyor.

Sevgilinizle birlikte iOS işletim sistemli cihazlarınızda kullanabileceğiniz LoveByte uygulaması ile ilişkinize yeni bir soluk getirebilirsiniz. Birbirinizle özel anılarınızı paylaşabileceğiniz, sevgilinizin anlık konumunu görebileceğiniz ve bulunduğu konumdaki hava durumunu takip edebileceğiniz, bunun yanında sevgilinizin şarjını bile görebilmenize imkan tanıyan uygulamada oldukça etkileyici mesajlar da gönderebiliyorsunuz.

İlişkiye başladığınız günden bu yana geçen süreyi sizin yerinize sayan LoveByte uygulamasında bulunan aşk mektuplarını ister hemen, isterseniz de başka bir zamanda gönderilmek üzere zamanlayabilmeniz de düşünülmüş. Takvim özelliği sayesinde önemli günleri not alabileceğiniz, fotoğraf albümü oluşturabileceğiniz uygulamayı sizden başkasının karıştırmasını istemiyorsanız özel parola koruması da ayarlayabilirsiniz.

Sevgilinizle beraber kullanabileceğiniz LoveByte uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza indirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
iPhone (OS)/iPad (OS)
Gereklilik:
iOS 8.0 ve üzeri
Üretici:
LoveByte Pte. Ltd.
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