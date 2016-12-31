Lovedays(Android)
Lovedays ile sevgilinizle beraber geçirdiğiniz günleri takip edebilir, telefonunuzu fotoğraflarınızla süsleyebilirsiniz.
Lovedays uygulamasıyla sevgilinizle geçirdiğiniz günleri ve diğer önemli günleri Android işletim sistemli cihazlarınızdan takip edebiliyorsunuz.
Sevgililere özel bir mobil uygulama olan Lovedays, çiftlerin ne kadar zamandır birlikte olduklarını sayaç şeklinde sunuyor. Beraber geçirdiğiniz zaman diliminde yaşadığınız önemli olayları da size hatırlatan Lovedays uygulamasının tasarımı da özellikleri kadar hoş diyebilirim.
Telefonunuzun ana ekranına sizin ve sevgilinizin fotoğrafını ve ismini ekleyebileceğiniz Lovedays uygulamasında font boyutu, rengi ve diğer ayrıntıları özelleştirebilme imkanınız bulunuyor. Sizin için önemli olan olayları hesaplayabileceğiniz bir araç da sunan uygulamayı denemenizi tavsiye ediyorum.
Özellikler:
- Ne kadar zamandır birliktesiniz? Sayacı,
- 1x1, 4x1 ve 4x2 boyutlarında widgetler,
- Çift profili,
- Önemli günleri hesaplama aracı,
- Fon boyutu, rengi ve diğer ayrıntıları özelleştirme.
- Lisans:
- Ücretsiz
- Dil Desteği:
- İngilizce
- İşletim Sistemi:
- Android/Android Tablet
- Gereklilik:
- Android 4.0.3 ve üzeri
- Üretici:
- Wonderabbit, Inc.
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Lovedays Eski Sürümleri
- WinRARDosya Sıkıştırma Programı
- TubidyMüzik Dinleme
- Driver BoosterDriver Güncelleme
- PhotoscapeResim Düzenleme
- Google Chrome İndirPopüler Tarayıcı