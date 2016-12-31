Lovedays uygulamasıyla sevgilinizle geçirdiğiniz günleri ve diğer önemli günleri Android işletim sistemli cihazlarınızdan takip edebiliyorsunuz.

Sevgililere özel bir mobil uygulama olan Lovedays, çiftlerin ne kadar zamandır birlikte olduklarını sayaç şeklinde sunuyor. Beraber geçirdiğiniz zaman diliminde yaşadığınız önemli olayları da size hatırlatan Lovedays uygulamasının tasarımı da özellikleri kadar hoş diyebilirim.

Telefonunuzun ana ekranına sizin ve sevgilinizin fotoğrafını ve ismini ekleyebileceğiniz Lovedays uygulamasında font boyutu, rengi ve diğer ayrıntıları özelleştirebilme imkanınız bulunuyor. Sizin için önemli olan olayları hesaplayabileceğiniz bir araç da sunan uygulamayı denemenizi tavsiye ediyorum.

Özellikler: