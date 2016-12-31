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Lovedays
TamindirMobilYaşamLovedays - Android Için Sevgili Uygulaması

Lovedays

(Android)
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Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Lovedays
Lovedays
Lovedays
Lovedays
Lovedays

Lovedays ile sevgilinizle beraber geçirdiğiniz günleri takip edebilir, telefonunuzu fotoğraflarınızla süsleyebilirsiniz.

Volkan Yılmaz Son güncelleme 2 saat önce

Lovedays uygulamasıyla sevgilinizle geçirdiğiniz günleri ve diğer önemli günleri Android işletim sistemli cihazlarınızdan takip edebiliyorsunuz.

Sevgililere özel bir mobil uygulama olan Lovedays, çiftlerin ne kadar zamandır birlikte olduklarını sayaç şeklinde sunuyor. Beraber geçirdiğiniz zaman diliminde yaşadığınız önemli olayları da size hatırlatan Lovedays uygulamasının tasarımı da özellikleri kadar hoş diyebilirim.

Telefonunuzun ana ekranına sizin ve sevgilinizin fotoğrafını ve ismini ekleyebileceğiniz Lovedays uygulamasında font boyutu, rengi ve diğer ayrıntıları özelleştirebilme imkanınız bulunuyor. Sizin için önemli olan olayları hesaplayabileceğiniz bir araç da sunan uygulamayı denemenizi tavsiye ediyorum.

Özellikler:

  • Ne kadar zamandır birliktesiniz? Sayacı,
  • 1x1, 4x1 ve 4x2 boyutlarında widgetler,
  • Çift profili,
  • Önemli günleri hesaplama aracı,
  • Fon boyutu, rengi ve diğer ayrıntıları özelleştirme.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.0.3 ve üzeri
Üretici:
Wonderabbit, Inc.
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